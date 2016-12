Recco festeggia la Focaccia al Formaggio

foto Getty

La Festa della Focaccia al Formaggio di Recco è alle porte. Il 27 maggio, infatti, lungo le vie e nelle piazze della cittadina ligure, i visitatori potranno assaggiare la buonissima pietanza recchese, tra un evento di svago e un momento dedicato allo shopping. è alle porte. Il, infatti, lungo le vie e nelle piazze della cittadina ligure, i visitatori potranno assaggiare la buonissima pietanza recchese, tra un evento di svago e un momento dedicato allo shopping.

L'evento culinario comincia alle 9.30 in Piazza Nicoloso, dove il panificio Moltedo G.B apre la sagra distribuendo la focaccia “con e senza” formaggio. La gustosissima distribuzione prosegue per tutta la giornata - fino alle 19,30 - quando il panificio Moltedo Luisa, in via XX Settembre, chiude la festa regalando a tutti in presenti la focaccia di Recco col formaggio IGP.

Inoltre, in attesa della Festa della Focaccia, fino al 25 maggio, ogni sera dalle 19,30 alle 20,30, a turno i ristoranti di Recco si trasformano in un grande “Laboratorio gastronomico”, dando vita a veri e propri corsi professionali di cucina con un unico punto fermo, la focaccia di Recco IGP. Gli chef, durante gli incontri, sveleranno al pubblico i loro segreti culinari per poi condurre gli astanti direttamente a tavola dove verrà servita la cena, rigorosamente a base di focaccia e dei piatti illustrati durante i laboratori. Una lunga serata gastronomica quindi, ad un prezzo eccezionale di 25 Euro a persona. Il Programma ufficiale della manifestazione, con l'elenco dei ristoranti partecipanti, è consultabile al sito www.consorzioreccogastronomica.ir