L'Alto Adige e i suoi sapori

La cultura culinaria nordica e quella mediterranea si intrecciano al confine delle Alpi, in Alto Adige. Questa terra baciata dal sole, dal clima mite e dall’ aria purissima, è rinomata per i suoi prodotti: le mele croccanti, lo speck delicatamente speziato e i vini unici nel loro genere. Tutti e tre questi prodotti sono i protagonisti di una campagna europea di informazione sul Sigillo di Qualità Europeo, che ha lo scopo di informare il consumatore sui prodotti di qualità e sulle denominazioni di origine.

In Alto Adige si producono vini bianchi minerali, freschi e fruttati fra i quali spiccano il Pinot Bianco, il Savignon Blanc insieme ai rossi quali il Pinot nero e lo Schiava. Di questi ben il 98% è classificato come DOC(Denominazione di Origine Controllata), risultato di una grande qualità raggiunta grazie agli sforzi congiunti di vignaioli e cantine.



Anche lo Speck Alto Adige IGP(Indicazione Geografica Protetta) ha un gusto inconfondibile. Viene prodotto con la migliore carne magra di maiale e il suo aroma delicato è protetto da un’eccellente maturazione: lo Speck Alto Adige viene solo leggermente affumicato e lasciato stagionare alla pura aria alpina. Come l’Alto Adige stesso, racchiude in sé il Nord e il Sud d'Europa, unendo i tradizionali metodi di conservazione tramite affumicatura tipici dei Paesi settentrionali a quelli usati nell’area mediterranea, ovvero la stagionatura all’aria. Ne risulta un prodotto sano, ricco di sostanze nutritive e dai molteplici utilizzi.



Altra perla dalla’indiscussa fama internazionale è la mela. L’Alto Adige è il più vasto territorio coltivato a frutta in Europa e ben undici qualità di mele grazie al loro sapore intenso, al colore deciso e all’ottima capacità di conservazione, possono fregiarsi del marchio IGP. In un mondo in cui accanto al concetto di biologico si sta sempre più affermando l’importanza della certezza della provenienza, i prodotti dell’Alto Adige non solo formano la base di una cucina casalinga di prima classe ma anzi è da tempo che vengono impiegati nelle cucine stellate internazionali.



Tutti e tre i protagonisti dell’Alto Adige possono essere usati anche per piatti moderni e leggeri, come per esempio il risotto al vino bianco con speck, mela e porro giovane, che si sposa benissimo con un Pinot Bianco Alto Adige. Le mele ricche di vitamine, succose e croccanti, e lo speck, carico di proteine e facilmente digeribile, non contribuiscono solo alla realizzazione di gustose ricette, ma sono ideali anche per una sana alimentazione. Alla pagina web www.suedtiroler-originale.info nella sezione “Ricette” è disponibile una raccolta di interessanti idee per realizzare ricette con Speck, Mele e Vini dell’Alto Adige. Oggi dunque c’è una ragione in più per visitare queste terre: si possono ammirare panorami mozzafiato dove la natura trionfa in tutta la sua bellezza degustando speck e mele con un buon bicchiere di vino!