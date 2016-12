A Venezia si disputa l'America’s Cup

Le, dopo aver fatto tappa a Cascais (Portogallo), Plymouth (Gran Bretagna), San Diego (Usa) e nell’aprile del 2012 a Napoli, da qualche giorno sono “sbarcate” nelle acque della Laguna veneta. L', in programma dal 12 al 20 maggio, offre nove giorni di grande spettacolo sportivo e non. A fare da corollario alle regate, infatti, c’è un fitto programma di eventi e appuntamenti mondani che rendono l'evento glamour

America's Cup World Series

Undici team in gara, provenienti da nove Nazioni e composti dai migliori velisti al mondo tra cui quelli di Luna Rossa, unica barca italiana in gara, si scontrano in regata di flotta, in match race (duelli uno-contro-uno) e negli spettacolari Speed Trial (prove di velocità su basi di 500 metri) su due specchi d'acqua: in Bacino San Marco, davanti a Palazzo Ducale, e in mare aperto, davanti a un altro simbolo di Venezia, il Lido, l’isola dello sport e dei grandi spettacoli. Questo, oltre grandi spettacoli mondani, è quello che offrono le America's World Series di Venezia. Le regate si svolgono dalle ore 14 alle 16 circa, su due percorsi: uno in mare aperto, davanti a San Nicolò del Lido (campo di regata – Lido 1), e uno in laguna (campo di regata – San Marco 2), tra l’isola del Lido, il bacino di San Marco e punta della Dogana.

Oltre lo sport

Durante i nove giorni dell'America's Cup, l’Arsenale si trasforma nel palcoscenico d'eccezione dei numerosi appuntamenti mondani in programma per tutto l'arco della manifestazione. Nell’area dell’America’s Cup village, ogni giorno, sono a disposizione punti di ristoro da dove osservare le imbarcazioni e godere dello spettacolo. Gli spazi delle Nappe accolgono le feste organizzate in entrambi i due sabati in cui l'evento è presente in città. Infine, il calendario degli eventi prevede un’esposizione firmata da Louis Vuitton incentrata sulla storia della competizione e della Coppa. L’Arsenale farà da location unica anche per le premiazioni che incoroneranno equipaggi, velisiti e autorità. Qui di seguito alcuni degli eventi più cool

Lunedì 14 maggio. Dalle 17.30 alle 20, aperitivi in Arsenale con i “Dj Set 2 Guys in Venice” a seguito della regata di vela al terzo con la regata “Leon di San Marco” dalle 14 alle 16. Partenza in bacino di San Marco, arrivo davanti a San Giorgio.

Giovedì 17 maggio, America’s Cup Show dalle 12.15. Dalle 17, prima dell’Aperitivo con i Fourty Quartet, c'è un emozionante momento di incontro con i Team Oracle Racing Bundock, Artemis ed Energy Team che rimarranno a disposizione per firmare autografi e fare conoscenza dei loro supporter. A seguire, sino alle ore 23, una degustazione di vini e specialità veneziane lungo le fondamenta del Village.

Domenica 20 Maggio, La Festa della Sensa. Quest’anno la tradizionale festa prende una forma particolare. Il simbolico lancio dell’anello che sancisce il matrimonio tra Venezia e il mare, sarà infatti accompagnato da un corteo di catamarani AC45. L’evento ha inizio alle ore 9 e prosegue fino alle 10.30. La giornata di festeggiamenti prosegue alle 12.15 in Arsenale il consueto America’s Cup Show e alle 17.15 con la cerimonia di premiazione che avrà luogo nel Piazzale Campanelle dell’Arsenale. Infine, nelle ore serali non può mancare un Party di chiusura con l’accompagnamento di “2 Guys in Venice”.

"Gustav Klimt nel segno di Hoffmann e della Secessione". L'esposizione, allestita all'interno del Museo Correr (piazza San Marco, 52), presenta eccezionali dipinti, rari e preziosi disegni, mobili, raffinati gioielli e notevoli documenti storici, raccolti insieme per narrare la genesi e l'evoluzione - in ambito architettonico e pittorico - dell'opera di Klimt e di quanti con lui diedero vita alla Secessione viennese. Infine, tra i numerosi eventi presenti a Venezia, per tutti gli amanti dell'arte c'è un appuntamento da non perdere, la mostra.

Foto credito: Matteo Bertolin