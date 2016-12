Il 13 maggio in tutto il mondo è la Festa della mamma. Ma come rendere omaggio a questa figura così importante nella vita di ogni essere umano? Ecco alcune idee per trascorrere al meglio questa giornata così speciale

Gli acquari. A Jesolo e a Gardaland sono stati attivati sconti speciali. All 'Acquario Sea Life di Jesolo grazie all'iniziativa “Un regalo grande come il mare” ogni bambino, infatti, potrà regalare alla sua mamma un ingresso gratuito all’Acquario per trascorrere una giornata immersi nelle magiche atmosfere marine. Partecipare all’iniziativa è facile e veloce. Basterà scaricare il coupon dal sito e presentarlo successivamente alle casse. Anche Gardaland SEA LIFE Aquarium dà la possibilità di far entrare gratis le mamme a tutti quei bambini che presentano alle casse un ritratto della loro mamma, da disegnare su una bolla scaricabile dal sito. Un modo carino per passare una giornata alla scoperta delle mille creature che popolano le acque dei laghi, dei fiumi, dei mari e degli oceani . Ae asono stati attivati sconti speciali. All 'di Jesolo grazie all'iniziativa “Un regalo grande come il mare” ogni bambino, infatti, potrà regalare alla sua mamma un ingresso gratuito all’Acquario per trascorrere una giornata immersi nelle magiche atmosfere marine. Partecipare all’iniziativa è facile e veloce. Basterà scaricare il coupon dal sito e presentarlo successivamente alle casse. AncheAquarium dà la possibilità di far entrare gratis le mamme a tutti quei bambini che presentano alle casse un ritratto della loro mamma, da disegnare su una bolla scaricabile dal sito. Un modo carino per passare una giornata alla scoperta delle mille creature che popolano le acque dei laghi, dei fiumi, dei mari e degli oceani

Scienza e make up. LaFondazione Idis-Città della Scienza di Napoli per questo giorno così speciale organizza l'Happy mother’s day. L'evento propone attività nei laboratori, visite guidate e incontri con esperti. Si parte con la scoperta del mondo parentale degli insetti per passare a quello degli uccelli e arrivare a quello dei mammiferi. E mentre i bambini si divertono nei laboratori creativi realizzando loro stessi regali (fiori di carta, biglietti di auguri, scarabei portafortuna) alle mamme è riservata una prova di trucco con un make up artist. . Ladi Napoli per questo giorno così speciale organizza l'Happy mother’s day. L'evento propone attività nei laboratori, visite guidate e incontri con esperti. Si parte con la scoperta del mondo parentale degli insetti per passare a quello degli uccelli e arrivare a quello dei mammiferi. E mentre i bambini si divertono nei laboratori creativi realizzando loro stessi regali (fiori di carta, biglietti di auguri, scarabei portafortuna) alle mamme è riservata una prova di trucco con un make up artist.

Maratona col passeggino. Minitalia Leolandia, a Capriate San Gervasio (Be), festeggia la mamma per un mese intero con il Minitalia Leolandia, a Capriate San Gervasio (Be), festeggia la mamma per un mese intero con il Mamy May . Tra le iniziative più originali c'è sicuramente la MiniMaratona Peg-Pérego del 12 maggio. Una prova di slalom in passeggino tra i piccoli monumenti, da effettuare rigorosamente con tacchi a spillo.

Eventi su Facebook. Cara Mamma, scegli un braccialetto e adotta con noi un bimbo del Madagascar! È una bellissima iniziativa di adozione a distanza in gruppo di cui si sta occupando Barbara, una mamma come tante altre che ha a cuore il futuro dei bambini del Madagascar. Il gruppo si chiama “Amare i bambini” ed è una giovane associazione creata da 5 soci per raccogliere fondi per le suore francescane di Palagano che operano in Madagascar. Come ringraziamento, Barbara invia un originale braccialetto Cruciani quadrifoglio.