A Torino c'è il Salone del Libro

Da giovedì 10 a lunedì 14 maggio, al Lingotto Fiere di Torino, si tiene il Salone Internazionale del Libro. Un'ottima occasione, non solo per conoscere meglio il mondo della letteratura ma anche per passare un piacevole soggiorno nella città di Torino.

ll Salone Internazionale del Libro

Salone Internazionale del Libro, quattro padiglioni (1, 2, 3 e 5) ospitano circa 1.200 espositori, all’interno di spazi collettivi e costituzionali, di cui 50 editori nuovi. 23 nuove realtà sono infatti presenti all'Incubatore e 25 in Dimensione Musica. Le regioni italiane presenti con un proprio spazio sono nove (Abruzzo, Calabria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Valle D'Aosta) mentre 26 sono le sale e le aree adibite ad ospitare presentazioni, incontri e dibattiti. Tema conduttore di questa edizione è la “Primavera digitale”, tutte le trasformazioni che il “vivere in rete” ha indotto nel leggere, scrivere, comunicare e conservare informazioni e culture. Dal 10 al 14 maggio al Lingotto Fiere (via Nizza 280) di Torino, per il, quattro padiglioni (1, 2, 3 e 5) ospitano circa, all’interno di spazi collettivi e costituzionali, di cui23 nuove realtà sono infatti presenti all'Incubatore e 25 in Dimensione Musica. Le regioni italiane presenti con un proprio spazio sono nove (Abruzzo, Calabria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Valle D'Aosta) mentre 26 sono le sale e le aree adibite ad ospitare presentazioni, incontri e dibattiti. Tema conduttore di questa edizione è la, tutte le trasformazioni che il “vivere in rete” ha indotto nel leggere, scrivere, comunicare e conservare informazioni e culture.

Per la prima volta nella storia del Salone i Paesi ospiti d'onore sono due: la Romania e la Spagna, che portano a Torino una significativa rappresentanza dei propri autori e della propria cultura. La Spagna, con lo stand nel Padiglione 2, presenta scrittori molto popolari anche nel nostro Paese come il filosofo Fernando Savater, Javier Cercas e Clara Sànchez. Anche la Romania presenta un buon numero di autori, a cominciare da Norman Manea.

Mentre per quanto riguarda gli autori italiani, come al solito, il Lingotto Fiere ospita gli autori che sono al centro della stagione letteraria: Baricco, Gianrico Carofiglio, Niccolò Ammaniti, Alessandro d'Avenia e Paola Mastrocola, sono solo alcuni dei nomi presenti alla manifestazione. Una particolare attenzione viene poi dedicata agli scrittori emergenti, tra i quali spiccano i vincitori e i finalisti del Premio Calvino, che festeggia i suoi 25 anni.

E per tutti gli amanti della musica, al Padiglione 1 c'è la sezione Dimensione Musica. L'area è dedicata al made in Italy del settore musicale: dai prestigiosi strumenti tradizionali alle pubblicazioni editoriali, dalle tecnologie audio dell'HiFi alle case discografiche, fino alle produzioni più squisitamente artistiche (concerti, festival, manifestazioni).

Inoltre, tantissimi gli appuntamenti con la letteratura proposti dal Salone Off, in programma nelle stesse giornate del Salone. La manifestazione esce dal Lingotto Fiere e porta gli autori a incontrare il pubblico negli spazi di cinque circoscrizioni di Torino, una in più rispetto allo scorso anno. La circoscrizione in questione è la 2 (Santa Rita - Mirafiori Nord), più i fiumi e i luoghi d'acqua di Torino per il progetto Hydropolis, la Biblioteca Multimediale Archimede di Settimo Torinese e il Circolo dei lettori.

Infine i venticinque anni del Salone di Torino coincidono con una profonda metamorfosi della città e del suo ruolo. Ad essi il Salone dedica nel Padiglione 5 la mostra “La Città Visibile. Torino, 1988-2012”, ideata insieme al Circolo dei lettori e curata da Luca Beatrice con la collaborazione di Roberta Pagani: dai loghi del Salone alla sentenza Thyssen, dall'Mp3 al motore Common rail, dalla torcia olimpica alle Superga tricolori, i venticinque oggetti-simbolo della Torino dell'ultimo quarto di secolo, esposti e raccontati ognuno dalle parole di uno scrittore.

Il Salone è aperto il lunedì, giovedì e la domenica dalle 10 alle 22, mentre il venerdì e il sabato dalle 10 alle 23. Costo biglietto: intero 10 €, ridotto 8 €.