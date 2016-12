Riminiwellness: il fitness in Fiera

L'appuntamento è atteso e imprescindibile per le aziende del settore e gli operatori del comparto, ma anche per il pubblico di appassionati, sempre più numeroso e attento: nel 2011 sono stati oltre 200mila i visitatori e 400 le aziende espositrici che hanno preso parte alla manifestazione riminese.

Come di consueto la kermesse è divisa in due grandi sezioni: WPRO e WFUN: la prima è dedicata alle aziende del comparto, alle istituzioni di riferimento, a università, associazioni e a tutti gli operatori del settore, con grandi spazi espositivi e oltre 70 tra convegni e incontri di studio. La seconda sezione, l’area WFUN, ospita invece tutti gli appassionati, secondo una collaudata formula che propone un mix di masterclass, corsi e dimostrazioni, declinati su 42 palchi (5 pilates, 4 acqua, 4 danza, 4 spinning, 16 fitness, 6 walking, 1 rowing), in 350 metri quadrati di vasche, 500 presenter e oltre 1500 ore di lezione. Ci sono poi diverse aree dedicate agli eventi più innovativi, dallo sport al mondo outdoor, dalle discipline olistiche alle arti marziali.

Forte del successo ottenuto nell’edizione 2011 torna anche Thermalia - Salone del Turismo Termale, la sezione interamente dedicata al vasto comparto dell’industria termale nazionale ed internazionale frutto della collaborazione con Federterme, l’associazione confindustriale di settore. Si conferma anche la sezione dedicata alla riabilitazione fisica con incontri di formazione e informazione per gli esperti della fisioterapia e per i professionisti della sanità.

Al taglio del nastro, previsto per le ore 11 di giovedì 10 maggio in hall sud, è presente un trio d'eccezione: la Miss Italia 2004 Cristina Chiabotto, insieme alle icone dello sport Stefania Belmondo, campionessa olimpionica di sci di fondo, e Stefano Baldini, oro nella maratona alle Olimpiadi di Atene.

la biglietteria online per l’edizione 2012 attraverso il sito internet di RiminiWellness ( E' già attivaper l’edizione 2012 attraverso il sito internet di RiminiWellness ( www.riminiwellness.com ) con i servizi interattivi che offrono massime possibilità di comunicazione con la macchina organizzativa dell’evento. Sul sito è pubblicato il calendario degli eventi, il programma delle masterclass e delle dimostrazioni e tutte le indicazione per organizzare la visita.

ingresso: 30 euro (ridotto 22 euro, elettronico on line 18 euro) valido tutti i 4 giorni della manifestazione, ingresso gratuito per gli over 60, i minori di 12 anni, i portatori di handicap e accompagnatori; giornaliero intero 22 euro;

orari: dalle 9.30 alle 19.00