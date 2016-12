Travelers’ Choice Destinations 2012

Roma, Firenze, Venezia, Palermo e Milano hanno scalato la classifica mondiale e quella italiana, ma non sono state solo le grandi città d’arte a distinguersi fra i premi Oscar del turismo. Anche le gemme nascoste del Belpaese, come Positano (Sa), Sorrento (Na), Taormina (Me), Riccione (Rn) e una delle più amate perle bianche del Trentino Alto Adige, Selva di Val Gardena (Bz) - l’unica destinazione montana inclusa nella Top 10 delle migliori destinazioni in Italia - hanno conquistato piazzamenti di tutto rispetto in classifica.