Safari: l'Africa a tiro di auto

La sensazione è quella di un emozionante safari africano. Con lo stesso biglietto, una volta parcheggiata la macchina si accede all’altra sezione il Parco faunistico, che si gira a piedi e che ospita 2000 animali appartenenti a 270 specie diverse provenienti da ogni parte del mondo. Il concetto di zoo, insomma, oggi è ampiamente superato.

Il Parco Natura Viva è un centro di educazione ambientale e un luogo di conservazione e reintroduzione nell'ambiente di alcune specie in via di estinzione, come il bisonte europeo, l’ibis eremita, il grifone, la lince, il gatto selvatico, l’orso andino e il cavallo Przewalski. E’ un luogo di ricerca in cui anche studenti e dottorandi hanno la possibilità di fare esperienze importanti, e costituisce un centro di tutela per specie minacciate.

Il parco è nato nel 1969 nell’azienda agricola Alberto Avesani esistente dal 1933, e ospitava sia fauna autoctona che esotica. Già nel 1978 la struttura è stata ampliata con due nuovi settori: l’Aquaterrarium, la serra tropicale ed il Parco Dinosauri in cui i visitatori hanno potuto ammirare per la prima volta in Italia modelli a grandezza naturale dei rettili del passato. L’Extinction Park è un percorso di sensibilizzazione alla conoscenza delle grandi estinzioni del passato fino alle più recenti scomparse di specie animali, con modelli a grandezza naturale, realizzati in collaborazione con il Museo di Scienze Naturali di Milano. Partecipa a programmi internazionali di salvaguardia delle specie e degli ambienti e tra le iniziative volte al suo sostentamento c’è anche l’adozione a distanza della specie che più si preferisce.