I vini della costa toscana

Tutto pronto aper l'edizione numero undici dell', appuntamento dedicato a tutti gli enoappassionati. L'iniziativa ha saputo affermarsi quale momento di conoscenza di un patrimonio vinicolo unico, che dalle Apuane all'Argentario abbraccia l'intero territorio costiero toscano. L'appuntamento è in calendario per sabato 5 e domenica 6 maggio (ore 11-19), nella splendida cornice offerta dal Grande Salone da Ballo del Real Collegio di Lucca.

Saranno oltre 80 i produttori che, fra annate in commercio e campioni in anteprima, porteranno in assaggio il meglio della loro produzione con oltre 400 etichette presenti, offrendo al pubblico uno spaccato produttivo che abbraccia le province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto.

Vini, uve e territori diversi accomunati dalla vicinanza del Mar Tirreno, che con la sua presenza, i suoi profumi e l'influsso dei suoi venti conferisce caratteristiche uniche a questi prodotti, regalando un'impronta impossibile da riscontrare in qualsiasi altro angolo della regione.

Un carrellata di storie e identità d'accento inconfondibilmente toscano, ma con la voglia di fare dell'appuntamento un crocevia di altre realtà del mondo del vino: in questa direzione la sala ospiti, spazio d'assaggio riservato ad un territorio straniero. Protagonista quest'anno "IL RINASCIMENTO BULGARO", che si presenterà attraverso i vini "di vigna" del paese balcanico raccontati dai produttori della "Bulgarian Independent Winegrowers".

Fra le novità una mostra-mercato con tipicità del territorio, un punto vendita dei vini e il gemellaggio internazionale con la Bulgaria. Fino al 4 maggio nei ristoranti di Lucca e dintorni menu in abbinamento alle etichette presenti.

Per informazioni e prezzi degli ingressi: www.anteprimavini.com

Ringraziamo Marco per la segnalazione.