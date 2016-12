Mostra: Mobili dalle Ande

La mostra presenta arredi e complementi di arredo andini della scuola Taller, sulle Ande peruviane. I ragazzi che frequentano la scuola sono scelti tra le famiglie più povere che vivono sul posto: durante i 5 anni di frequenza ricevono vitto ed alloggio, istruzione e formazione professionale, imparano il lavoro di falegnameria ed intaglio. I ragazzi vengono educati a mantenere l’amore per la loro terra, le tradizioni e la fede semplice che è la radice del loro vivere. Scopo dell'iniziativa è evitare che scendano nelle grandi città peruviane con il miraggio di un lavoro: nella maggior parte dei casi, si trovano invece a vivere in condizioni disperate. Una volta usciti dai “Talleres”, entrano a fare parte dell’Associazione “Artesanos Don Bosco”, una grande famiglia che permette loro di lavorare sulla Sierra, realizzando mobili, oggetti di arredamento, opere di arte sacra e sculture in legno ed in marmo.

L'Operazione Mato Grosso è un movimento che da più di 40 anni sostiene, attraverso il lavoro volontario di 2000 giovani in tutta Italia, un centinaio di missioni negli stati di Perù, Ecuador, Bolivia e Brasile. Nelle missioni si assiste la gente più povera a partire dalle esigenze primarie (realizzazione di case ed impianti di acqua potabile nelle comunità ancora sprovviste), si provvede all'istruzione in scuole professionali di falegnameria e di ricamo, per creare opportunità di n lavoro sicuro per molte famiglie povere. Una di queste cooperative ha realizzato i mobili e le opere d’arte presenti alla mostra di Almé. Nella provincia di Bergamo, sono una decina i gruppi di volontari che, attraverso varie iniziative, raccolgono fondi da destinare alle missioni dell’Operazione Mato Grosso.

Orari di apertura: Giovedì / Venerdì 18.30 – 21.00. Sabato 9.30 – 12.30 15.00 – 21.00. Domenica e festivi 9.30 – 12.30 15.00 – 19.00.

Per informazioni: www.donbosco3a.it