Il Fai festeggia “Tre giorni per il giardino”

foto Ufficio stampa Fai organizza, nel parco del Castello di Masino (To), l'evento “Tre giorni per il giardino”, appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del “verde”. La manifestazione non è solo una mostra-mercato di florovivaismo, ma anche una buona occasione per partecipare a laboratori dedicati al mondo green e per conoscere meglio le lussuose sale del Castello. L'evento, quest'anno, è eccezionalmente gemellato con il giardino di Villa della Pergola ad Alassio che, per l'occasione, rimane aperto gratuitamente nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 maggio Dal 4 al 6 maggio, ilorganizza, nel parco del Castello di Masino (To), l'evento “Tre giorni per il giardino”, appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del “verde”. La manifestazione non è solo una mostra-mercato di florovivaismo, ma anche una buona occasione per partecipare a laboratori dedicati al mondo green e per conoscere meglio le lussuose sale del Castello. L'evento, quest'anno, è eccezionalmente gemellato con il giardino di Villa della Pergola ad Alassio che, per l'occasione, rimane aperto gratuitamente nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 maggio

“Tre giorni per il giardino” Considerata una delle più importanti e complete esposizioni internazionali in materia di giardinaggio, è una vera e propria festa del “verde” per esperti, appassionati di fiori e amanti della natura interessati a un giardinaggio innovativo e rispettoso delle esigenze ambientali, che vede arrivare al Castello di Masino oltre 160 vivaisti italiani e stranieri, presenti con il meglio delle loro produzioni e tante novità. I visitatori, durante l'evento, hanno l'occasione di conoscere fiori e piante insolite e originali: dalle nuove varietà di rosai americani, ortensie, petunie, lobelie, euphorbie ai garofani da vaso e da taglio, dalle varietà profumate di tillandsie, di peonie erbacee e di pelargonium alla fuchsia thymifolia, il fiore più piccolo del mondo, dalle collezioni di hemerocallis botanici, di campanule e di oltre 200 agapanthus alle antiche e autoctone cultivar di pomodori, dalle piante da frutto a spalliera alle nuove varietà di menta e genziana officinali. Oltre a piante e fiori, in vendita anche cesteria, vasi decorati e sculture; abbigliamento e attrezzi per la cura del verde, piscine naturali, prodotti ornitologici, serre, tessuti, lampade e arredi per esterno, pitture botaniche, voliere per farfalle, editoria specializzata. In più è possibile acquistare frutta, verdura e profumi dell’orto di primavera e altri prodotti biologici. Inoltre la visita alla manifestazione è resa ancora più piacevole dalla fioritura del cosiddetto Giardino delle Nuvole, composto da circa 7mila piante di spiree ( pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle Rosacee), donate al FAI da Fondazione Zegna e dalla visita al settecentesco labirinto di carpini, situato alla fine dell'antico viale di accesso.