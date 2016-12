Parchi a tema, divertimento per tutta la famiglia

A maggio, moltissimi parchi gioco d'Italia propongono novità e numerosi eventi pensati per far divertire grandi e piccini. In una stanza del SEA LIFE Aquarium di Gardaland è arrivato un rarissimo esemplare di Dragone Foglia, un simpaticissimo animaletto cugino del Cavalluccio Marino e del pesce Ago. Minitalia Leolandia festeggia le mamme con l'evento “Corsa in tacco a spillo alla guida di un passeggino”. I viali di Mirabilandia, il 27 maggio, si riempiono di colori e note musicali per l'evento “Mille strumenti a Mirabilandia” mentre Rainbow Magicland, sempre il 27 maggio, accoglie un evento dal sapore medioevale “Il Palio della Chiave”.

. Il parco giochi, a partire da 5 maggio, festeggia le mamme con ilL'evento, in programma per tutto il mese di maggio, celebre la mamma con numerosi appuntamenti tra i quali il più atteso è la “Corsa in tacco a spillo alla guida di un passeggino”, la MiniMaratona Peg-Pérego. La manifestazione prevede una mirabolante corsa in tacco a spillo che condurrà le partecipanti dalla regione del Piemonte alla Sicilia - quelle riprodotte dal parco giochi! - alla guida di un passeggino. Un omaggio alle mamme sempre di corsa, che si dividono fra casa, lavoro, asilo e che riescono a fare tutto con il sorriso sulle labbra. Minitalia si trova in via Vittorio Veneto, 52 a Capriate San Gervasio (Bg). Costo biglietto: intero €24, ridotto € 19, gratis bambini. L'eventoè stato spostato a sabato 12 maggio, a causa del meteo sfavorevole.

. In una stanza del SEA LIFE Aquarium, è arrivato un sorprendente e rarissimo esemplare di Dragone Foglia, Phycodurus eques, proveniente direttamente dal sud dell’Australia e cugino del Cavalluccio Marino e del Pesce Ago. Questo inverosimile esemplare, tanto particolare quanto delicato - al punto da essere protetto da un “salva-vetro” di sicurezza contro i flash che potrebbero ucciderlo - è un’autentica meraviglia del mimetismo. Il suo corpo, che misura tra i 35 e i 40 cm, è ricoperto da lunghe ramificazioni che lo rendono praticamente indistinguibile dal kelp, una particolare alga australiana che forma fitte foreste sottomarine al largo della costa. Gardaland SEA LIFE Aquarium si trova in via Derna, 4 a Castelnuovo del Garda . Orario d'apertura: tutti i giorni dalle 10 alle 18. Costo biglietto: intero €15 , ridotto €9.50.

foto Ufficio stampa

Mirabilandia, tra campionati di matematica e note musicali. Dal 2 al 11 maggio, durante l'evento Kangourou i ragazzi più in gamba d'Italia si sfidano a Mirabilandia, a colpi di formule algebriche, quiz e giochi di aritmetica. Mentre il 27 maggio, durante l'evento Mille strumenti a Mirabilandia, i viali del parco si riempiono di colori e note musicali, grazie a migliaia di musicisti provenienti da tutta Italia. Inoltre, fino al 31 maggio i bambini entrano gratis. Mirabilandia si trova a Savio Ravenna (Ra), Strada Statale 16 Adriatica km, 162. Orario d'apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18; sabato e domenica dalle 10 alle 22.Costo biglietto: intero (valido 2 giorni consecutivi) € 34, ridotto (valido 2 giorni consecutivi) € 28 . Dal 2 al 11 maggio, durante l'evento Kangourou i ragazzi più in gamba d'Italia si sfidano a Mirabilandia, a colpi di formule algebriche, quiz e giochi di aritmetica. Mentre il 27 maggio, durante l'evento Mille strumenti a Mirabilandia, i viali del parco si riempiono di colori e note musicali, grazie a migliaia di musicisti provenienti da tutta Italia. Inoltre, fino al 31 maggio i bambini entrano gratis. Mirabilandia si trova a Savio Ravenna (Ra), Strada Statale 16 Adriatica km, 162. Orario d'apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18; sabato e domenica dalle 10 alle 22.Costo biglietto: intero (valido 2 giorni consecutivi) € 34, ridotto (valido 2 giorni consecutivi) € 28

Rainbow Magicland, tra una festa medioevale e un evento dedicato alla mamma. Nel nuovo parco divertimenti di Valmontone, il 13 maggio, si festeggia la mamma con l'evento “Son tutte belle le mamme di MagicLand”. La manifestazione prevede l'entrata gratis al parco per tutte le donne in dolce attesa, che saranno anche le protagoniste di un servizio fotografico tra le attrazioni e i magici set di MagicLand. Il 27 maggio, il parco ospita Il Palio della Chiave, la famosa festa medioevale di Ostia Antica e l’unico palio in Italia dedicato agli under 16. Infine il 30 maggio, Giornata Mondiale della Famiglia, MagicLand festeggia e premia la famiglia con l'entrata gratuita per tutti i figli al di fuori del primogenito. Orari d'apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, dal sabato alla domenica dalle 10 alle 23. Rainbow Magicland si trova in via della Pace a Valmontone (Rm).