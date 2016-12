Sapori: "Pic Nic a Trevi"

Nell'uliveto vengono distribuiti "panini d'autore", preparati dallo chef Stefano Marconi con ingredienti semplici e tipici del territorio. Lungo il percorso del picnic sono previste degustazioni guidate di olio extra vergine di oliva a cura della Strada dell'olio Dop Umbria, in collaborazione con Consorzio di Tutela Dop Umbria.

La manifestazione prende il via sabato mattina in piazza Garibaldi, dove si svolge il "Farmer's market", ossia l'esposizione e la vendita dei prodotti orticoli, biologici e di olio Dop Umbria. Alle bancarelle di cose buone si affianca il Mercato dell'antiquariato e del riciclo. Sempre sabato mattina è possibile partecipare a trekking naturalistici ed a lezioni di semina e zappatura. Per i bambini sono in programma le fattorie didattiche in cui si impara a costruire gli spaventapasseri. In programma anche visite guidate alla città, concerti e passeggiate alla scoperta delle erbe della collina. Sabato sera c'è invece un trekking sotto le stelle con merenda al sacco.

Questi eventi vengono riproposti anche nella giornata di domenica, con in più uno spettacolo per bambini e di un corso dimostrativo di nordic walking. Per i due giorni dell'evento i ristoranti di Trevi offrono ''menu a km 0'' realizzati con i soli prodotti del territorio.

Organizzata dal Comune di Trevi, "Pic e Nic a Trevi", è un'iniziativa a dimensione d'uomo che punta a valorizzare e a testimoniare anno dopo anno un vero e proprio stile di vita. Quello del vivere "slow", che porta ad apprezzare e a conoscere meglio ogni minimo particolare delle eccellenze che caratterizzano il territorio trevano, questo suggestivo borgo umbro che domina le verdi-argentee colline olivate da cui è circondato.