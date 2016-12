I FamilienHotels come Mary Poppins

Mary Poppins è la tata che tutti sognano; permette ai genitori di trascorrere serenamente la giornata mentre i bambini fanno cose inimmaginabili. Affidare le proprie vacanze ad una delle 26 strutture dei Familienhotels dell’Alto Adige è come tuffarsi nel romanzo di Pamela Lyndon Travers. Il programma per l’estate 2012 degli alberghi che possono fregiarsi del prestigioso marchio, è di quelli che lasciano il segno:

Nelle giornate uggiose gli alberghi, tutti dotati di grandi spazi attrezzati a sale giochi, hanno programmi di intrattenimento in grado di far divertire i bambini tutto il giorno e sale da pranzo esclusive per i piccoli ospiti con menu ad hoc. La grande novità della prossima estate è che i Familienhotels dell’Alto Adige hanno messo a punto Un Campo Esplora Natura Mini (3-6 anni) e Junior (7-12 anni). Il programma prevede attività specifiche, a seconda dell’età, che portano i bimbi con assistenti all’infanzia esperti in pedagogia della natura, a conoscere suoni, profumi, alberi e animali che popolano il bosco. I mille interrogativi dei detective della natura avranno finalmente una risposta e la loro fantasia potrà sbizzarrirsi a creare storie fantastiche.

La Natura è l’indiscussa protagonista. Della città i nostri bambini purtroppo conoscono tutto: rumori, frastuoni, pericoli, odori… farli giocare dove l’aria è pulita e a contatto con l’ambiente naturale è senza ombra di dubbio il più grande regalo che possiamo fare loro. Dotandoli di zainetto, borraccia e torcia, messi a disposizione dall’organizzazione, sarà come trasportarli all’interno di un dipinto fatto di montagne,laghi, sentieri e animali in cui loro, in un batter d’occhio, si trasformeranno in piccoli esploratori. Ad accompagnarli nelle loro avventure saranno guide forestali, esperti naturalistici, guide faunistiche insomma personale altamente specializzato.

foto Dal Web

L’alta professionalità degli assistenti all’infanzia consentirà loro di concedersi momenti di svago con la certezza che i piccoli sono in ottime mani. Il Falkensteiner Lido di Chienes in Val Pusteria, ad esempio, si affaccia su di un delizioso laghetto balneabile che di giorno è una divertentissima sala giochi all’aperto per grandi e piccini che, all’occorrenza, può trasformarsi in un romantico sfondo per aperitivi o cene. E’ dotato di una SPA con professionisti altamente specializzati, di una palestra posta su di una zattera in mezzo al lago, e di un’ampia piscina. Il ristorante offre una grande varietà di portate unita ad una eccellente qualità e tutto il personale è molto disponibile. Dunque la vacanza può avere inizio dove e quando si desidera: ci sarà Mary Poppins ad accudire amorevolmente i piccoli ospiti permettendo ai grandi di godersela senza riserve!



Frequentando masi, faranno il pane con le loro manine, mangeranno prodotti naturali e conosceranno pecore,capre, conigli, galli, oche, maiali e mucche da vicino. Si abitueranno a entrare in stretto contatto con l’ambiente naturale. Attraverso il gioco impareranno poi a conoscere le erbe commestibili, le bacche i fiori e gli insetti. L’uscita notturna è una delle esperienze da non perdere. Tutte le attività calendarizzate dalle strutture alberghiere daranno modo ai genitori di scegliere quando e cosa condividere con i propri figli.Le offerte delle strutture aderenti ai FamilienHotels si possono trovare sul sito www.familienhotels.com per info: 0471-999990