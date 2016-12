Sapori: il risotto diventa festival

In ognuna delle quattro giornate della manifestazione viene presentata una diversa ricetta ogni ora, per un totale di oltre 40 ricette. Ci sono preparazioni innovative e altre che ripropongono i sapori legati a tradizioni che rischiano di andare disperse, realizzate con le principali varietà di riso coltivate nel quadrante compreso fra le provincie di Biella, Vercelli, Novara e Pavia, e in prevalenza con i prodotti provenienti dal territorio piemontese. Ogni piatto è abbinato a vini, birre e distillati delle più importanti produzioni nazionali.

Nell’area “food” della Fiera sono organizzati momenti dedicati alla preparazione e degustazione del riso, in compagnia di scuole alberghiere, chef e ristoratori. I visitatori possono approfittare di dimostrazioni dirette da parte di cuochi, pronti ad insegnare i “trucchi del mestiere” per ottenere i risultati migliori nella preparazione di piatti a base di riso. I visitatori-degustatori sono poi chiamati ad esprimere un giudizio utilizzando una apposita scheda: dallo spoglio uscirà il vincitore del titolo di ''Re risotto italiano 2012'', mentre lo chef vincitore sarà proclamato gran maestro per il 2012 della confraternita del risotto italiano. Di ogni risotto viene poi illustrata la ricetta, l'elenco degli ingredienti e degli espositori/produttori che li hanno forniti e presso i cui stand è possibile acquistarli.

In occasione della kermesse viene inoltre presentata in anteprima mondiale una ricerca condotta da ''The Academy of Sake'', che ha individuato nel riso

della Baraggia biellese, nell'acqua, nel microclima e nelle muffe aspergillus, le condizioni ideali per produrre sake per il mercato europeo. Le prove di vinificazione fatte in Giappone con il riso e l'acqua biellesi hanno dato eccellenti risultati, ottenendo un sake dal gusto secco, con 13 gradi alcolici e con una buona acidità, risultati ideali per andare incontro al gusto europeo.

La manifestazione si svolge dal 28 aprile al 1° maggio con apertura dalle ore 11.00 alle ore 22.00. Informazioni su www.festivaldelrisottoitaliano.it.