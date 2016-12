Ascoli Piceno si fa… i Fritti tuoi

Organizzata da Tuber Communications e Sedicieventi, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Ascoli Piceno e della Regione Marche, e con la collaborazione delle numerose associazioni di categoria del territorio, Fritto Misto, sotto lo slogan "Fatti i fritti tuoi", anche nel 2012 propone al pubblico tante succulente novità. Si comincia con le specialità del Palafritto fra cui i Panzerotti al Borgoforte (formaggio misto vaccino-ovino invecchiato quattro anni), i tipici Frisceu liguri, nelle varianti con verdure, pesce e dolci e le esotiche proposte della tradizione sudamericana come gli arepas, l’arroz chaufa e i picarones, e giapponese, come la tempura.



Ad appassionare casalinghe e aspiranti cuoche, inoltre, arriva il nuovo e “gustoso” concorso “La mia liva”, sfida tra massaie “a colpi” di oliva all’ascolana (in dialetto detta, appunto, liva). Il gusto sale anche sul palcoscenico con golosi spettacoli di cucina teatro. Gli amanti della letteratura, infine, possono soddisfare la loro “fame” di cultura culinaria grazie al Salone del libro gourmet.

Grande spazio come sempre alla tradizione della cucina marchigiana, grazie a laboratori, attività e ricette, in abbinamento anche ai pregiati vini del territorio che, grazie alla collaborazione con il Consorzio Vini Picenos, sono protagonisti sia nell’ambito dell’Enoteca delle Marche che delle Lezioni da Bere.



Non mancano le attività per i piccoli cuochi in erba, come il laboratorio di manipolazione "Cucina la tua oliva" in collaborazione con il Consorzio di Tutela dell’Oliva Ascolana del Piceno DOP. Il Mercatino del Fritto e Le Corti del Fritto propongono invece tutti gli ingredienti freschi per un fritto di qualità, abbinamenti originali e saporiti e le attrezzature per friggere al meglio. Naturalmente, tutti i ristoranti del centro storico di Ascoli propongono Menù tutto fritto.