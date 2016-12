Toscana, in bici con l'enologo

L'iniziativa prende il via d omenica 22 aprile e prosegue fino a novembre: con Tuscany Wine and Bik e si percorre un tour in bicicletta fra Siena, Firenze, Pisa e Pistoia, i n compagnia di un esperto biker e di un enologo, per scoprire splendidi itinerari e tante diverse tipologie di vino , con lezioni di assaggio consapevole e visita in aziende locali. Per chi non se la sente di pedalare troppo a lungo c'è anche la possibilità di effettuare il percorso in pullman.

Le guide d'eccezione in questo cammino sono l’enologo Carlo Travagli e il biker Luca Casin. Gli enobiker possono dunque godersi un vero e proprio viaggio attraverso vigne e cantine, antiche strade, pievi e città d’arte, per approfondire la conoscenza autentica e diretta di vini, di luoghi, paesaggi e della storia che fanno da cornice a questi prodotti di eccellenza. Insomma, gli appassionati hanno a disposizione un modo inconsueto di coniugare la passione per le due ruote ai buoni sapori, avvicinarsi al mondo del vino scoprire i migliori abbinamenti e godere della bellezza di un paesaggio che cambia aspetto nel giro di pochi chilometri, grazie agli spostamenti lenti in bike e agli itinerari studiati ad hoc su strade meno frequentate.

“Tuscany Wine and Bike - spiega Carlo Travagli - intende abbinare in maniera forte la conoscenza del mondo del vino e quella del territorio affinché il viaggio diventi una vera e propria esperienza diretta e reale di un mondo autentico. Durante i nostri percorsi viaggeremo lungo strade secondarie, strade bianche e strade storiche come la via Francigena, faremo tappa in pievi, castelli, città d’arte. Attraverseremo oliveti, boschi, vigneti, sarà possibile osservare le fasi vegetative delle viti, capire come si forma l’uva ma anche come nasce il vino visitando le aziende locali”.I tour sono sempre di tre giorni, lunedì, martedì e mercoledì, mentre la domenica precedente viene effettuato un breafing, con la prima lezione di assaggio insieme all'enologo. Poi, ogni giorno alle 7, colazione e partenza. I percorsi sono pensati e studiati per essere effettuati in bicicletta. Sono tuttavia aperti a tutti coloro che sono interessati a questa tipologia di esperienza, con la possibilità di effettuare contemporaneamente lo stesso percorso in un confortevole pullman a seguito del gruppo, anche per permettere ai biker di cambiare mezzo di trasporto in qualsiasi momento.