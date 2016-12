La Giornata del Trekking urbano

Arriva, per la prima volta in primavera, la: l'appuntamento è per sL'obiettivo è offrire una giornata in cuila propria o un'altra città, lungoOltre all'edizione di primavera, è confermata anche la data tradizionale d'autunno, che quest'anno è in calendario per sabato 27 ottobre.

Il tema scelto per la Giornata di primavera è "Acqua: matrice di vita", con itinerari come sempre guidati, per esplorare i luoghi della presenza di acqua nelle città e il suo legame con lo sviluppo urbano. A partecipare sono, oltre a Siena, città capofila della manifestazione, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Chieti, Fermo, Mantova, Padova, Pavia, Pisa, Pistoia, Rieti, Salerno, Spoleto, Tempio Pausania e Trento. L'organizzazione è del Comune di Siena, con l'Associazione nazionale guide turistiche e la partecipazione

degli alti Comuni.

Le visite spaziano dal parco del Cardeto di Ancona alle cisterne romane di Fermo, dalle fontane di Ascoli Piceno ai monumenti di Borgo Ticino a Pavia, passando per le 'rogge' di Trento e i Bottini di Siena. ''Un modo di riscoprire il

passato'' ha sottolineato il sindaco di Trento, Alessandro Andreatta, ''e di destagionalizzare il turismo'' hanno aggiunto gli assessori competenti di Trento, Lucia Maestri, e di Siena, Alessandro Mugnaioli.

Il Trekking Urbano è un nuovo modo di intendere il turismo, in modo meno strutturato e lontano dai circuiti tradizionali, come "vagabonding" libero e sostenibile, alla ricerca degli angoli più nascosti e meno noti delle città d’arte italiane. Attraverso itinerari studiati da esperti, il trekker può vivere un’esperienza di viaggio molto personale, immergendosi nell'arte, nella natura e insieme facendo sport. Oltre ad essere un’attività che fa bene al fisico e alla mente, il trekking urbano aiuta le città perché permette di decongestionare le zone attraversate dai flussi turistici tradizionali. E' uno sport dolce, e adatto a tutte le età. Gli itinerari sono differenziati per lunghezza e per difficoltà al fine di poter essere percorsi sia da persone allenate che da chi è meno esperto.

Informazioni e curiosità sono disponibili sul sito Internet della manifestazione: www.trekkingurbano.info