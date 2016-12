L'Alto Adige e i suoi fiori

Chi ama gli appuntamenti all'insegna della natura ha tre opportunità da non perdere in: a, asi svolgono nei prossimi giorni alcune piacevoli manifestazioni: la(fino al 22 aprile a Lana); le(19 aprile/6 maggio) e le(24 aprile/8 maggio).

In occasione della Festa della Fioritura, i meli sono i grandi protagonisti di un'esplosione di fiori e di tante iniziative per immergersi nel paesaggio trasformato dalla primavera. Partendo da Lana ci sono visite guidate e tour in bicicletta, degustazioni di vini, visite al Museo della frutticoltura, percorsi gastronomici con specialità contadine e un ricco programma musicale. Le vie della zona pedonale di Lana ospitano il mercato di prodotti tipici in cui è possibile acquistare frutta, miele, erbe aromatiche e spezie, nonché specialità raffinate come speck, formaggi, vino e grappe. Tutti i prodotti sono locali e di altissima qualità.

Nelle Settimane delle erbe selvatiche (dal 19 aprile al 6 maggio), nove ristoranti di Lana, Foiana, Prissiano, Postal e Cermes propongono menù a base di erbe selvatiche sane e genuine, patrimonio della cucina altoatesina. Oltre alla degustazione dei piatti, vengono fornite informazioni sull'utilizzo delle erbe selvatiche per diffondere la conoscenza di questi prodotti della natura, ormai sempre più spesso dimenticati. Aderiscono all’iniziativa i ristoranti Kirchsteiger di Foiana, Lanahof, Oberwirt e Traube di Lana, il Vigilius Mountain Resort, sul monte S. Vigilio, e il Zum Mohren di Prissiano. Serata di Gala, giovedì 19 aprile.

Le Settimane del dente di leone, in calendario dal 24 aprile all'8 maggio, si propongono invece di sottolineare e far conoscere le virtù gastronomiche e terapeutiche della pianta nota anche il nome di tarassaco, tipica dell'Alta Val di Non (Senale-San Felice, Lauregno, Proves). Il tarassaco è un fiore di colore giallo che cresce ad alta quota, saporito e insieme delicato, i cui effetti depurativi sono noti sin dai tempi dei Romani. I ristoranti della zona offrono ricette a tema in cui gli chef danno prova di grande creatività. Aderiscono all'iniziativa l’Albergo ristorante Al Cervo, l’Albergo Al Sole, il ristorante Pfitscher e la Trattoria Passo Palade, tutti a Madonna di Senale, il ristorante Greti, a San Felice, e l’Albergo Posta Nuova e la Trattoria al Bosco, a Proves.

