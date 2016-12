L'abbazia della Cervara e i suoi arazzi

è aperto al pubblico uno straordinario gioiello dell'architettura, di solito non accessibile ai visitatori. Pressoin occasione della, indetta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha luogo "": l'iniziativa vuole presentare il recente restauro degli splendidi arazzi della Cervara. Si tratta di una rara opportunità per ammirare la meravigliosa chiesa a picco sul mare, trae per passeggiare negli splendidida cui si gode un panorama mozzafiato.

L’Abbazia della Cervara è un vero scrigno di storia, natura e arte, tra architettura, affreschi, arazzi e giardini. Fondata nel 1361 da un piccolo nucleo di monaci benedettini, in quasi sette secoli di storia ha vissuto splendori e decadenze, e ha conosciuto progressive trasformazioni architettoniche. Oltre alla chiesa, ha grande rilevanza il giardino monumentale all’italiana, unico conservato in Liguria, esteso su due livelli uniti con grazia da pergole e gradini. Nella parte inferiore le siepi di bosso sono una raffinata realizzazione di arte topiaria a coni e coni gradonati e circondano la fontana in marmo del XVII secolo. Sul lato est del giardino inferiore un grande pergolato é coperto da un glicine viola ultrasecolare di dimensioni monumentali.

Nel fine settimana di visita viene presentato il volume “Gli Arazzi dell’Abbazia della Cervara: storia e restauro” (Allemandi editore), e il lavoro che ha riportato alla loro bellezza i preziosi arazzi dell'abbazia. Il restauro è stato curato e realizzato dal Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale" il cui direttore è Pinin Brambilla Barcillon, celebre restauratrice del Cenacolo vinciano, che ha curato in passato l’intera decorazione pittorica della Cervara.

La Cervara non è raggiungibile in auto privata. E’ possibile usufruire degli autobus pubblici che fermano ai piedi di via Cervara. La visita dura circa 90 minuti e comprende l’esposizione degli arazzi con spiegazioni sul restauro e i giardini, con la presenza di guide accreditate dalla Regione Liguria.



Visite guidate sabato 21 e domenica 22 aprile 2012, al mattino alle ore 10.00, 11.00 e 12.00 al pomeriggio alle ore 14.00, 15.00 e 16.00. Prenotazione obbligatoria al numero verde 800.652.110 - e-mail visite@cervara.it

Ingresso per persona € 10,00