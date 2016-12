Milano per la 51° edizione del Salone del Mobile

Milano capitale del design

“A Milano. Dove, se no?” è il claim della campagna pubblicitaria del2012, in programma da martedì 17 a domenica 22 aprile (apertura al pubblico: sabato 21 e domenica 22 aprile) negli spazi espositivi del quartiere Fiera Milano a Rho (padiglioni 14 e 18). Dai mobili ai complementi d’arredo, dalle cucine ai bagni, fino ai prototipi degli under 35, le molteplici proposte delle(EuroCucina, Salone Internazionale dei Mobili per Cucina, Salone Internazionale del Bagno, Salone Internazionale del Complemento d’Arredo e SaloneSatellite) e degli oltrecoprono ogni tipologia di arredo e di stile. La già ampia offerta merceologica, quest'anno, si arricchisce poi con gli oggetti capaci di rendere il rito del cibo e della convivialità più facile e più bello, proposti per la prima volta dal Salone EuroCucina (padiglioni 9, 11, 13 e 15). Anche quest'anno il SaloneSatellite, dedicato a “Design<>Technology”, continua la sua tradizione di talent scout alla ricerca dei più promettenti designer internazionali.