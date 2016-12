Giornata del Touring per scoprire l'Italia

La Giornata Touring 2012, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - XIV Settimana della Cultura, segna anche il battesimo di "Touring, il nostro modo di viaggiare", la nuova rivista dei soci, realizzata con la collaborazione di National Geographic Society, che domenica viene distribuita gratuitamente a tutti nelle piazze. Tra le novità della rivista, le rubriche dedicate alla sostenibilità', alla mobilità alternativa, ad un nuovo modo di viaggiare low cost, oltre a inchieste e reportage su temi di attualità legati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale.

Le iniziative, diverse e articolate città per città, prevedono itinerari di visita ai luoghi più famosi dei singoli centri, ma anche agli angoli più segreti e insieme suggestivi, passeggiate a piedi e in bicicletta per conoscere meglio il luogo in cui si vive o per esplorare una città che ancora non si conosce, percorsi guidati e con partenze differenziate. L'elenco delle iniziative e il calendario è disponibile sul sito Web del Touring Club, www.touringclub.it.