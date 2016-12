A Ferrara per il Salone Nazionale delle Sagre

Dal Trentino alla Puglia, passando per il Centro e con tappa nelle isole: sono oltre 100 le sagre che partecipano alla IX edizione di, ognuna con il suo cuoco intento a preparare il piatto che meglio di ogni altro rappresenta la tradizione della propria terra. Qualche esempio? Dalla località di Ficarolo (Rv) saranno preparati i gustosissimi ravioli con storione burro e salvia; Santa Bianca (Fe) delizierà i presenti con pantacce e tortellini con polpa di rana; il comune di Sant’Agostino (Fe) preparerà i cappellacci di zucca con lo storione di Burana e i cappellacci di zucca con noci e marsala, noti come il “Piatto della salute” (il piatto, infatti, è stato realizzato da un cardiochirurgo e da un professore universitario della chimica degli alimenti). Va ricordato che tra le “17 perle” della provincia di Ferrara c’è anche il cappelletto ferrarese, ripieno di carne di maiale e servito con un condimento tipico della zona. La ricetta è segretissima, ma sappiate che se avete sempre pensato che gli unici tortellini fossero quelli bolognesi, dovete prepararvi a ricredervi! Molti saranno anche i piatti del Centro-Sud, come la porchetta e di certo non mancheranno la polenta e nemmeno l'olio extravergine, a condimento dei ghiotti piatti.

L'edizione corrente è organizzata in diverse e distinte aree espositive: quella riservata alle sagre iscritte all'Associazione Turistica Sagre e Dintorni, quella dedicata alle sagre ospiti, quella per gli enti e le Pubbliche Amministrazioni italiane ed estere, quella per produttori, fornitori e commercianti, e per finire un nuovo spazio per giochi e spettacoli rivolti ai bambini. Per tutta la durata della manifestazione saranno inoltre organizzati corsi di cucina, laboratori e convegni tematici tenuti da esperti del settore.

Informazioni utili

Il Salone si tiene presso il Quartiere fieristico di Ferrara - via della Fiera,11 - ed è facilmente raggiungibile dall'uscita Ferrara Sud dell'A13 (5 km), dall'Aeroporto Marconi di Bologna (45 km) e dalla stazione ferroviaria della città estense (3 km).

Orari: sabato dalle 10 alle 23; domenica dalle 10 alle 22

Costo biglietto: 12 euro (intero); 10 euro (riduzione); gratuito per i bambini fino ai 10 anni