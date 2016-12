A Lonato del Garda, Fiori nella Rocca

La splendida cornice della rocca visconteo-veneta di Lonato del Garda (Brescia) ospita una raffinata mostra mercato di piante rare , per un weekend all'insegna di fiori, arte e storia. La manifestazione si intitola "Fiori nella Rocca", è giunta alla sua quinta edizione ed è in calendario per sabato 14 e domenica 15 aprile.

I grandi spazi racchiusi dalle possenti mura medievali del castello, dichiarato nel 1912 monumento nazionale e dal quale si gode una splendida vista sul bacino del basso lago di Garda, accolgono i più importanti vivaisti italiani e stranieri, appassionati coltivatori e ricercatori di essenze rare. Grazie all'iniziativa del Garden Club di Brescia, il complesso monumentale della Fondazione Ugo Da Como, all’interno del quale si trova la Rocca, ospita i più noti produttori di erbacee perenni (tra cui l'Azienda Agricola Priola di Treviso), di rose (come Rose Barni di Pistoia), di peonie (Vivai delle Commande di Carmagnola – Torino), di piante aromatiche, medicinali e orticole particolari (Azienda Agricola Gramaglia di Collegno – Torino), di agrumi, ulivi e palmizi (Lemon Flor di Vigliatore – Messina), di pelargoni a foglia profumata, imperiali e miniatura (Il Peccato Vegetale di Usmate Velate – Monza Brianza), di iris (L’insolito giardino di Solferino – Mantova) e di lavande (Azienda Agricola Ratto di Albenga – Savona).

Un percorso multicolore e profumato conduce i visitatori alla scoperta della Rocca, edificata nel XII secolo e considerata una delle più imponenti fortificazioni della Lombardia. Oltre a fiori e piante, i visitatori possono ammirare oggetti e decorazioni per il giardino realizzati dai migliori artigiani del settore nei loro gazebo, oppure fare una pausa in un suggestivo angolo caffetteria e far divertire i bambini con le animazioni pensate per loro nell'’Hortus Conclusus.

Fra i molti eventi che animano la manifestazione, segnaliamo: "Floreali follie - L’arte del far di cappello con i fiori", una singolare mostra di fantasiosi copricapo ridisegnati in chiave floreale da Giusy Ferrari Cielo, nota insegnante dell’Istituto Italiano Floreale Amatori) e "Un Bouquet per la mia casa”, lezioni gratuite di composizione floreale, "Ogni giardino racconta una storia”, incontro con Delfina Rattazzi dedicato alle socie dei Garden Club.

La Mostra mercato si accompagna alla scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale custodito all’interno della Rocca e nell'adiacente Casa del Podestà, una casa-museo edificata nel Quattrocento e ristrutturata all’inizio del ‘900 per volere del senatore Ugo Da Como, I visitatori possono esplorare le sue 20 sale, arredate con mobili ed oggetti d’epoca, che racchiudono straordinarie collezioni d’arte e una biblioteca ricca di preziosi manoscritti e codici miniati.

Il programma completo è sul sito www.fiorinellarocca.it

Ingresso:

Euro 5,00 (ingresso all’area della rassegna, alla Rocca visconteo-veneta, al Museo Ornitologico e alla Mostra “Floreali follie”). Bambini fino a 12 anni gratis. La visita guidata alla Casa-museo di Ugo Da Como prevede un supplemento di Euro 3,00.

Orario di apertura: dalle 9.00 alle 18.00