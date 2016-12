Pasqua al Castello di Rivalta

Una simpatica opportunità per trascorrere la giornata di Pasqua in allegria, con un evento dedicato specificamente ai bambini.in provincia di, sul fiume Trebbia, organizzaE per gli adulti c'è anche una mostra che proponeapparecchiate per le grandi occasioni.

Il giorno di Pasqua I bambini, accompagnati dai loro genitori e da una guida in abiti medievali, visitano il castello alla scoperta di favole e leggende. Dopo una grande caccia al tesoro in cerca di uova pasquali, sono in programma giochi, musica e tanti dolci.

Apre invece sabato 7 aprile e continua fino al 1° maggio, sempre nelle sale del castello, la mostra intitolata "La tavole di un'antica famiglia piacentina": è esposta una collezione di pezzi unici appartenuti alla famiglia dei Conti Zanardi Landi, con nappe, organze, merletti, argenti, cristalli e porcellane rare. Insomma, tutti quegli oggetti eleganti e preziosi che facevano bella mostra di sé nelle grandi occasioni. Una tavola, insomma, degna di una principessa che accoglie i suoi ospiti per un gran ricevimento, con piatti francesi del 1830, calici di Murano di due secoli fa, salini, candelieri e brocche, centrotavola pregiati, bicchieri di Boemia molati a mano, posate con monogrammi e tovaglioli cifrati con lo stemma.

La mostra, giunta alla quinta edizione, è molto conosciuta e apprezzata da appassionati di antiquariato, storici dell’arte, collezionisti e turisti che desiderano toccare con mano i fasti della grande storia. Si tratta di un'occasione particolare per respirare l’atmosfera unica di un antico e blasonato Castello, amato dai reali d’Inghilterra come meta speciale per soggiornare nel Bel Paese, dove ben 8 sale sono ancora allestite a tema con preziosi corredi, porcellane, tappeti che appartengono da sempre alla prestigiosa storia del maniero di Rivalta e alla nobile dinastia che ancora oggi vi risiede: quella dei Conti Zanardi Landi.

La novità dell'edizione 2012 è l’apertura della Cucina Cinquecentesca, solitamente non visitabile: la tavola da caccia sarà pronta per stuzzicare occhi e fantasia con piatti Boemia dell’800 che raccontano novelle tipiche di quella zona, una zucca romana del ‘700, curiose posate in corno ottocentesche, staffette - secondo l’uso tipicamente francese di utilizzarle per appoggiare posate sporche - e oggetti come schiaccianoci e nocciole a vite, oliere, caffettiere.