Le tradizioni italiane della Settimana Santa

I riti della Settimana Santa, legati alla Passione del Signore, sono particolarmente sentiti nel sud d'Italia. Ad esempio, insi celebra una festa molto particolare: la, celebrazione che avviene ogni anno nel comune di San Fratello, in provincia di. Anticamente la festa consisteva in un dramma sacro, messo in scena dalla gente del posto per far rivivere la Passione di Cristo. Oggi, invece, la celebrazione ha assunto un carattere più festoso, anche se sempre legato alla fede. Durante il rito, una miriade di contadini e pastori sanfratellani si travestono con uno sgargiante costume tradizionale, formato da giubba e calzoni di color rosso con strisce di stoffa gialla, ricamate con motivi floreali e perle. Coprono il volto con un cappuccio rosso ( “sbirrijan”, in lingua gallo-italica) con una croce ricamata sulla punta - in riferimento al carattere menzognero del diavolo - e così travestiti girano per il paese, suonando particolari trombe per festeggiare la morte di Gesù Cristo e disturbare la processione religiosa che invece la commemora. Il contrasto ha il suo punto cruciale il Venerdì Santo, quando il corteo che segue il Crocifisso è disturbato e interrotto nel suo cammino dall’arrivo festoso dei giudei.