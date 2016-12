In Sicilia con i campioni del golf

La gara è preceduta dalla Jaguar Pro-Amateur, alla quale prendono parte 26 squadre di quattro giocatori composte da un professionista e da tre dilettanti. Si tratta di una splendida occasione per vedere sul campo in anteprima alcuni grandi campioni, tra cui Matteo Manassero, gli statunitensi John Daly e Rich Beem, il francese Raphael Jacquelin, campione uscente, Emanuele Canonica, Lorenzo Gagli e Alessandro Tadini. Tra gli amateur spicca la presenza di noti personaggi appassionati di golf quali l'ex calciatore Gianfranco Zola, i piloti di rally Miky Biasion, Gabriele Tarquini e Prisca Taruffi, i giornalisti Massimo De Luca e Giacomo Crosa. Partenza shot gun alle ore 11, ossia tutte le compagini insieme da ogni buca del campo, e conclusione prevista attorno alle ore 17.

Dopo l'interessante prologo, scatta il Sicilian Open, che ha tra i suoi protagonisti Matteo Manassero, diciannove anni nel prossimo aprile: prendono parte alla gara 144 giocatori sulla distanza di 72 buche (18 al giorno): dopo le prime 36 il taglio lascia in gara i primi 65 classificati e i pari merito al 65° posto. In palio un montepremi da 1 milione di euro, dei quali 166.660 al vincitore. L'ingresso per il pubblico è gratuito.

Il Verdura Golf & Spa Resort è affacciato sul Mediterraneo, si estende su 230 ettari di terreno con circa 2 km di costa privata: ha due campi da golf da 18 buche e uno da 9 par 3 (ogni buca ha 5 posizioni tee con tee time ogni 12 minuti), tutti realizzati dall’estro dell’architetto californiano Kyle Phillips. A completare l’offerta campi pratica (driving range, putting e chipping area, bunker) e una club house con pro shop. Il percorso è interessante per giocatori di ogni livello, anche per quelli più abili, per i quali il vento può costituire un test interessante, specie nelle buche in riva al mare. In occasione del Sicilian Open il Resort propone pacchetti di soggiorno con uso della Spa e del campo da golf, nelle buche disponibili. Tutte le offerte sono consultabili sul sito Internet