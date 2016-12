A Torino si balla il Tango

Nel periodo pasqualesi trasforma nellae propone un ricco festival con i migliori artisti della milonga. Nello stesso tempo offre a tutti la possibilità di sperimentare in prima persona l'esaltante esperienza della danza più sensuale che ci sia.mette tutti in ballo e insegna a muovere i primi passi a ritmo del celebre ballo argentino. L'appuntamento è con la dodicesima edizione dellin programmacon un ricco calendario di eventi e di grandi esibizioni. Ma aspettando le entusiasmanti performences degli artisti ospiti,e si propone a tutti, con una lezione gratuita di ballo e con tanta musica per ballare.

Il teatro della milonga per tutti è la centralissima piazza Carlo Alberto, dove alle ore 16 una lezione gratuita offre agli appassionati e ai curiosi la possibilità di cimentarsi in prima persona con il più sensuale dei balli: la musica prosegue dalle ore 17 alle 20 per mettere in pratica quanto si è imparato. Altre lezioni gratuite sono proposte presso il Club Almagro, in Via Perugia 20, dalle 20 alle 21 dal 2 aprile al 4 aprile e anche dal 10 al 12 aprile.

“Nessuna danza popolare raggiunge lo stesso livello di comunicazione tra i corpi: emozione, energia, respirazione, abbraccio, palpitazione", spiega Miguel Ángel Zotto, eletto all’unanimità fra i tre migliori ballerini di tutti i tempi e da sempre profondamente innamorato di questo mondo. Perché, se è vero che il tango è nato alla fine del 19esimo secolo come espressione popolare nei sobborghi di Buenos Aires, da questa città si è diffuso in tutto il resto del mondo, fino a diventare una vera e propria cultura artistica, fatta di musica, danza e tradizione, tanto da essere dichiarato dall'Unesco Patrimonio Culturale Intangibile dell'Umanità.

Per ammirare la bellezza e la sensualità di questa danza interpretata dai più grandi artisti del momento, occorre invece aspettare il fine settimana di Pasqua, con l'apertura dell' International Tango Torino Festival, organizzato in occasione del weekend pasquale proprio per permettere a tutti di avvicinarsi ancora di più al travolgente universo del tango.

Marcela Guevara e Stefano Giudice, ballerini d'eccezione e direttori artistici della manifestazione torinese fin dalla prima edizione, inaugurano in prima persona il calendario con lo spettacolo "Magia de Tango" giovedì 5 aprile, insieme ad altre tre coppie di protagonisti delle milonghe di tutto il mondo. Come è tradizione ormai consolidata, è il Teatro Nuovo Torino ad ospitare l’inaugurazione dell’edizione di quest’anno, con la colonna sonora dell'Ensemble Hyperion, orchestra italiana ormai abituée del festival. Protagonisti della serata, oltre agli organizzatori del Festival, altre due celebri coppie di ballerini, Sebastian Arce y Mariana Montes, Esteban Moreno y Claudia Codega, Damian Rosenthal y Celine Ruiz. A seguire, alle ore 22,30, una milonga di apertura spalanca il festival a tutti, presso il Club Almagro, la casa del tango dell’Associazione Culturale Tango Torino.

Nei giorni successivi ci si sposta all’8 Gallery - Lingotto per una serie di feste da ballo animate da sei coppie di ballerini di fama internazionale. Si inizia con la Fiesta de bienvenida venerdì 6 aprile, animata dalle due coppie Esteban Moreno y Claudia Codega, e Damian Rosenthly y Celine Ruiz, tra i protagonisti della nuova corrente di Tango Nuevo, l’evoluzione contemporanea della disciplina.

Sabato 7 aprile è poi la volta del Gran Baile de Gala, con la musica dal vivo della Ensemble Hyperior e le spettacolari esibizioni dei veterani Sebastian Arce y Mariana Montes, e Sebastian Achaval y Roxana Suarez.

Per la Gran Fiesta de Pascua è in programma, sempre alla 8 Gallery, una speciale serata con le coppie formate da “El Pajaro “ Diego Riemer y Maria Belen Giachello e Erna y Santiago Giachello.

Il programma completo è disponibile sul sito Internet del Festival