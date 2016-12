Diamo una manche a Telefono Azzurro

La neve e il sole della primavera nel maestoso scenario delle montagne della Valle d'Aosta sono la cornice perfetta per compiere un gesto concreto in aiuto dei bambini.il comprensorio sciistico diospita la diciassettesima edizione dell'iniziativalaper aiutare chi aiuta i bambini. Scopo della manifestazione, infatti, è raccogliere fondi per sosteneree per sensibilizzare l'opinione pubblica sul grave problema dei maltrattamenti ai minori. L'offerta d'iscrizione alle gare viene infatti interamente devoluta al Telefono Azzurro.

Chi vuole partecipare e offrire la sua manche alla linea telefonica che dà ascolto e aiuto ai bambini in difficoltà ha tempo fino a venerdì 30 marzo (ore 14.00) per iscriversi alla gara. Le iscrizioni possono essere effettuate in tutti i giorni della settimana a La Thuile, presso l’Ufficio gare - punto giallo-blu delle Funivie Piccolo S. Bernardo Fraz. Entrèves 149-11016 Tel. 0165.88.41.42 Fax.0165.88.40.52.Email info@lathuile.net Orario: 9,00 - 12,30 / 14,00 - 17,30. Oppure ci si può iscrivere online sul sito Internet www.lathuile.net, sul quale è disponibile anche il regolamento completo.

La gara è suddivisa in due prove da una manche ciascuna, una di sci alpino - specialità slalom gigante, e una di snow-board - specialità slalom gigante. La partecipazione è consentita ad atleti di ambo i sessi, di età compresa tra i quattro e i novantacinque anni, ed è consentita l'iscrizione ad una sola delle due specialità previste. La domanda di iscrizione redatta su apposito modulo dovrà contenere: nome e cognome, anno di nascita, sesso, indirizzo e recapito telefonico, ed essere corredata da dichiarazione di responsabilità o certificato medico e dal pagamento della quota di iscrizione (Euro 25 fino alle ore 14 del 30 marzo – Euro 30 dopo tale data).che saranno interamente devoluti a Telefono Azzurro. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria.



La gara si svolge nella giornata di sabato 31 marzo. Il sorteggio per gli ordini di partenza si effettua presso gli uffici delle Funivie Piccolo S. Bernardo di La Thuile alle ore 15.00 dì venerdì 30, mentre la distribuzione dei pettorali ha luogo tra le ore 7.30 e le 9.00 presso la partenza della funivia. Per lo sci alpino vengono utilizzate due piste, a seconda delle categorie di atleti: STANDARD e 9 CHAZ DURA. Per lo snowboard pista STANDARD.



Alle 9.30 circa cominciano le partenze, a seconda delle condizioni atmosferiche e della neve, mentre la conclusione della gara, la premiazione e l'estrazione dei premi messi in palio dai diversi sponsor è prevista per le ore 15.00 circa.



L'iniziativa ha il patrocinio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Presidenza della Giunta ed in collaborazione con la Società Funivie Piccolo S.Bernardo, il Comune di La Thuile (Valle d’Aosta)