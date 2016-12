Gardaland: riapre e diventa "glaciale"

L’attesissima attrazione sorgerà all’interno di Time Voyagers, il cinema a 4 dimensioni di Gardaland Park, trasformato per l'occasione nella famosa diga di ghiaccio che si sgretola nel cartoon. All'interno il pubblico vivrà un'eccezionale esperienza nel bel mezzo di una grotta ghiacciata, con immagini 3D ed effetti speciali, come una fantastica nevicata, un leggiadro sfarfallio di bolle, l’improvvisa vibrazione dei sedili, i rinfrescanti improvvisi spruzzi d’acqua, leggeri soffi di vento e… un curioso solletico alle gambe.

Una memorabile esperienza multi sensoriale nella magica atmosfera de L’Era Glaciale in compagnia dei suoi personaggi più celebri ed amati, da Scrat ai mammuth Elly e Manny, il bradipo Sid e Diego, la tigre.



Si tratta di una vera e propria primizia per il Parco, resa possibile dalla collaborazione tra Merlin Entertainments - di cui Gardaland Resort fa parte - e 20th Century Fox Consumer Products e che punta quest'anno su un fenomeno di fortissimo appeal globale, come l'Era Glaciale, per offrire un'attrazione unica e incredibile.



E la fantastica avventura dei personaggi de L’Era Glaciale non si ferma qui. Al Gardaland Hotel gli Ospiti potranno soggiornare nelle nuove camere tematizzate “L’Era Glaciale” che ricostruiranno perfettamente l’atmosfera del celebre cartoon offrendo agli Ospiti l’impressione di riposare all’interno di un grande blocco di ghiaccio, con la crepa - sì, proprio quella del film - che si apre per lasciare uscire i simpatici protagonisti del cartoon. Anche l’arredo, giocato sui toni del bianco e dell’azzurro, è stato studiato per enfatizzare il tema glaciale. Per creare ancora più l’atmosfera, non poteva mancare la TV che farà rivivere gli indimenticabili episodi de “L’Era Glaciale”.



Era Glaciale anche al Gardaland SEA LIFE Aquarium grazie ad alcuni punti tematizzati che riproducono Scrat con la sua immancabile ghianda, Sid, Diego, Manny e gli opossum Eddie e Crash. La nuova area tematizzata di Gardaland SEA LIFE Aquarium, denominata Draghi dei Mari, riproporrà invece le affascinanti atmosfere medievali attraverso ben sei differenti vasche. Sono presenti meravigliose e insolite creature che ricordano, per le loro forme primitive e straordinarie, i leggendari e mitologici draghi protagonisti di fantastiche avventure. Tra questi spicca l’inconfondibile Dragone Marino a Foglia, una delle creature più esperte nell’arte del mimetismo e dall’aspetto evanescente. Il divertimento e un'avventura indimenticabile sono assicurati.



Orari 10.00 -18.00.

Biglietto giornaliero intero a 36,50 €, ridotto a 30,00 € (bambini al di sotto dei 10 anni, militari, senior di età superiore ai 60 anni e accompagnatori di disabili non autosufficienti).

Speciali tariffe per gruppi familiari di 3, 4, o 5 persone con bambini di età inferiore ai 10 anni. E’ possibile anche acquistare biglietti d’ingresso sul sito web www.gardaland.it a tariffe scontate.



Gardaland SEA LIFE Aquarium è aperto tutti i giorni con orario dalle 10.00 alle 18.00.

Biglietto intero 15.00 €, ridotto 9.50 € (bambini al di sotto dei 10 anni, militari, senior di età superiore ai 60 anni e accompagnatori di disabili non autosufficienti). Sono previste tariffe speciali per famiglie con biglietti vantaggiosi a seconda della composizione del nucleo familiare e abbonamenti acquistabili alle casse di Gardaland Park. Gardaland Hotel riaprirà il 30 marzo, pacchetti ed offerte speciali attraverso il sito www.gardalandhotel.it.