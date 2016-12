Stramilano: tutti di corsa o a piedi

Domenica 25 marzo Milano va a piedi e festeggia… di corsa, In occasione della Stramilano il Comune ha indetto lo stop alla circolazione di tutte le auto dalle 10.00 alle 18.00. Per tutti, sport, divertimento, amicizia e solidarietà.

La Stramilano 2012 propone poi a tutti, anche a chi non corre, una domenica ricca di emozioni, con un fitto programma di iniziative. Le gare sono tre: Stramilano dei 50.000, Stramilanina e Stramilano Agonistica, dedicate a campioni, professionisti, appassionati e giovani. La madrina dell'edizione 2012 è una grande voce della radio italiana: Flavia Cercato, che insieme a Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band conduce il nuovo programma “Stile Libero”, in onda in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15 su R101, la radio che da 7 anni è sponsor ufficiale la manifestazione.



A dare il via alle corse, come da tradizione, i colpi dei due cannoni del reggimento di Artiglieria a cavallo “Voloire”. I primi a partire da Piazza Duomo alle 9.00 sono i partecipanti della Stramilano dei 50.000, la corsa non competitiva a ritmo libero aperta a tutti che si svolge su una distanza di 10 km. Un percorso che si snoda lungo i grandi viali di Milano lungo un tracciato molto lineare, da percorrere in un tempo massimo di 4 ore e 1/2 correndo, camminando o semplicemente passeggiando.



A seguire, alle 10.00 sempre da Piazza Duomo, in un turbinio di palloncini, prende il via la Stramilanina, con un percorso di soli 5 Km riservato ai bambini di tutte le età, ai loro accompagnatori e a chi desidera partecipare senza coprire distanze impegnative. Infine parte da Piazza Castello alle ore 10.45, la Stramilano Agonistica Internazionale, riservata a campioni internazionali, atleti tesserati e appassionati maratoneti, uomini e donne: una corsa a ritmo serrato per le vie di Milano sulla classica distanza di 21,097 Km.



L’arrivo è fissato per tutti all’Arena Civica dove, tra musica e spettacolo, i partecipanti potranno riprendersi dalle fatiche della corsa ed assistere alla suggestiva cerimonia di premiazione: sul palco a distribuire agli atleti coppe e medaglie, autorità cittadine e non, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo.



Oltre alle tre gare, è in programma per tutti una domenica ricca di emozioni, con un fitto programma di eventi, momenti di intrattenimento, ma anche di riflessione e di solidarietà, con la partecipazione di numerose associazioni tra cui il Centro Benedetta D’Intino, i City Angels, l’associazione Amici di Samuel, l’associazione Vidas, impegnata nella cura dei malati terminali, la Fondazione G. e D. De Marchi per la lotta alle malattie dell’infanzia.



La Stramilano 2012, la manifestazione podistica cittadina giunta quest’anno alla sua 41ª edizione, è un appuntamento fisso che da quasi mezzo secolo coinvolge migliaia di persone, pronte a correre e a vivere insieme un grande evento di sport, divertimento, solidarietà e sana competizione. Per la giornata il Comune di Milano ha indetto lo stop alla circolazione, un grande segnale di attenzione per la salute dei cittadini e dell’aria di Milano: in questo modo il popolo dei marciatori potrà correre per le vie della città nelle strade liberate dal traffico. Inoltre, in occasione dell'iniziativa DomenicAspasso, sempre domenica 25, biglietto Atm valido tutto il giorno, musei e piscine gratis, feste di quartiere, porte aperte negli acquedotti. E ancora: le giornate del Fai, le visite guidate del Touring, i giochi di Legambiente, la pedalata di Ciclobby. Aderiscono anche 13 Comuni della cintura milanese.Tutte le informazioni sono sul sito Internet www.stramilano.it.