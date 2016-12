A Roma "Libri in onda"

foto dei lettori

gli editori indipendenti si danno appuntamento allaper una no-stop di letture, degustazioni di prodotti tipici e performance delle Persone libro. L'iniziativa, che ha luogo la sera di venerdì e tutta la giornata di sabato, è in collaborazione con nove case editrici, significative nel panorama della piccola e media editoria indipendente, e propone un percorso dedicato alla navigazione nel mare magnum editoriale, utilizzando come stelle del cammino editori di certo valore. La libreria Argonauta si trova in Via Reggio Emilia, 89 Roma.