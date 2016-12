Lago Maggiore, primavera alle Isole Borromee

foto Getty Lago Maggiore: l'occasione è offerta dalla riapertura dei giardini dei tre Domini Borromeo, l’Isola Madre, l’Isola Bella e la Rocca di Angera, chiusi dallo scorso mese di ottobre per tutelare il riposo invernale delle piante e per interventi di manutenzione. Si tratta di una vera e propria Festa di Primavera che si protrae da sabato 24 a mercoledì 28 marzo, per far godere a tutti la bellezza della fioritura primaverile. Una giornata all'aria aperta, sull'occasione è offerta dalla riapertura dei giardini dei tre D, chiusi dallo scorso mese di ottobre per tutelare il riposo invernale delle piante e per interventi di manutenzione. Si tratta di una vera e propriache si protrae, per far godere a tutti la bellezza della fioritura primaverile.

I giardini rinascimentali dell’Isola Bella e quelli romantici dell’Isola Madre si colorano delle infinite sfumature di migliaia di tulipani, mentre i giardini medievali della Rocca di Angera propongono la magia delle prime fioriture delle compositae (margheritine e margheritone giganti) e delle oltre cento varietà di viole che stanno letteralmente colonizzando lo scenografico dirupo, sospeso sul blu del Lago. Altro ruolo di spicco spetta ad azalee e rododendri arborei, onnipresenti all’Isola Madre, in varietà diversissime che qui hanno trovato un habitat particolarmente favorevole, mentre grandi cespugli di lillà e i primi glicini profumati riempiono l'aria di dolci profumi. Gli appassionati di giardini possono trovare anche rari esemplari di camelie e, tra poco, anche splendide rose, regine dell’Isola Bella, ma presenti in ricche varietà in tutti i tre giardini dei Paradisi dei Borromeo. Ai fiori veri si uniscono quelli dipinti. La celebre Quadreria Borromeo allestita nel Palazzo dei Principi all’Isola Bella presenta, infatti, le sue molte opere in uno speciale allestimento, mettendo in primo piano alcuni veri capolavori a tema floreale. Nel corso della Festa di Primavera i chioschi presenti in tutti e tre i Giardini offrono tisane d’erbe e fiori, coinvolgendo il gusto, dopo la vista e l'olfatto, in vero paradiso multisensoriale. Tra le bellezze da visitare, sull'Isola Bella non si può perdere il monumentale palazzo barocco, voluto alla fine del XVII secolo dal conte Vitaliano Borromeo, con il suo patrimonio di opere d'arte: arazzi, quadri, arredi e statue e con le celebri grotte a mosaico.