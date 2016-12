I castelli a misura di bambino

foto Ufficio stampa Una giornata di gioco nello scenario di un intero antico maniero, mentre i genitori si rilassano visitando antiche sale e magari scoprendo buoni sapori: succede nei pressi di Piacenza e di Bergamo, dove due antichi castelli si trasformano in parchi della fantasia in cui trasformarsi in cavalieri, arcieri e damigelle… per un giorno. Domenica 18 marzo riapre infatti il Parco delle Fiabe del Castello di Gropparello, in provincia di Piacenza, mentre il Castello di Grumello, in provincia di Bergamo propone nella stessa giornata la giornata di gioco "I tre moschettieri".





Il castello di Grumello, nella Bergamasca, invita i bambini (dai 5 anni in su) a rivivere le gesta dei protagonisti del famoso romanzo scritto da Alexandre Dumas. I baby moschettieri possono incontrare Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan e cimentarsi con loro. I piccoli, vestiti con speciali costumi a tema, sono chiamati a raccolta dagli attori della Compagnia San Giorgio e il Drago per mettere in scena una vera e propria storia ambientata in una corte piena di intrighi, in cui il re, difeso strenuamente da nobili e impavidi moschettieri, deve affrontare la contesa con il cardinale Richelieu e con le mire degli inglesi. A cosa aspira la furba Milady? Quanto tempo durerà la tregua con Buckingham? Per fortuna gli eroi della storia possono contare sull'esercito dei piccoli aspiranti moschettieri, pronti a difendere il regno da ogni nemico. Mentre i ragazzi partecipano all'attività, i genitori possono godere un programma ad hoc messo a punto per loro, con una visita guidata al maniero che tocca fra l'altro la Torre merlata guelfa, la cappella settecentesca, alcune sale interne, e con una degustazione guidata dei vini prodotti dalla duecentesca Cantina del Castello. La prenotazione è obbligatoria. Per info: www.castellodigrumello.it