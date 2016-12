Minitalia: al via la nuova stagione

Le novità della nuova stagione sono "succose": per i più piccoli arriva PiratinGioco, un galeone in miniatura in cui i bambini possono trasformarsi in esploratori, tra tanti scivoli, un tunnel a spirale, una superficie per arrampicata, un mini-ponte tibetano e, nelle giornate calde, tanti schizzi d’acqua dispettosi. La sorpresa più bella, in arrivo per l’estate, è Mediterranea, una grande attrazione acquatica a tema marinaresco che avrà come protagonista una coraggiosa e ironica piratessa, Mediterranea appunto, pronta a sfidare le flotte delle Repubbliche Marinare in una divertente avventura per tutta la famiglia.

Riva dei Pirati, novità dello scorso anno, dedicata al mondo piratesco e ispirata alle pagine di Salgari. Chi preferisce il mondo del West può scegliere Cowboy Town, una città in autentico stile Spaghetti Western con carovane, treni, miniere abbandonate e cercatori di pepite. Per ritrovare tutta l’atmosfera della Belle Epoque, c'è invece Expo 1906: l’area dedicata all’esposizione di Milano di inizio ‘900, con curiosi prototipi di macchine volanti e l’adrenalinico cannone umano. Il Rinascimento rivive nelle Terre di Leonardo: il luogo in cui i bozzetti del grande da Vinci si trasformano in fantastiche attrazioni, anche grazie al Museo Interattivo di Leonardo. Infine, il grande classico che rende unico il parco: l’area Minitalia & Animali, la zona in cui sorgono la storica Minitalia con le miniature della penisola e diei suoi monumenti più famosi, completamente restaurata, la fattoria, l’acquario e il rettilario.



Anche quest’anno il biglietto vale doppio: acquistando un ingresso a Minitalia Leolandia, il giorno dopo si entra gratis. Il prezzo dei biglietti è di 24,00€ per gli adulti, 19,00€ per i ridotti e i bimbi sotto il metro di altezza entrano gratis. Ma la mossa più conveniente è l’abbonamento: con l’aggiunta di soli 39,00€ al costo del biglietto, si apriranno le porte di un intero anno di divertimento a Minitalia Leolandia.



Per arrivare si percorre l'Autostrada A4 (Milano – Venezia) uscita Capriate, alla rotonda, prendere la 3° uscita. Continuare sulla SP170 in direzione di CRESPI D' ADDA, alla rotonda, prendere la 1° uscita: lì si trova l'ingresso del parco.



