A Milano, per Cartoomics edizione 2012

Giunto alla sua diciannovesima edizione,torna, dal 16 al 18 marzo, a Fieramilanocity (Padiglione 4, Porta Teodorico; Gate 5), con tante novità. Alla tradizionale formula si aggiungono infatti numerose iniziative interessanti, a partire dalla: settimana “fuorisalone” che, dall'11 al 15 marzo, invade Milano con proiezioni e anteprime dedicate al cinema d’animazione (presso l’Arcobaleno Filmcenter in viale Tunisia11) e con serate a tema, organizzate in molti locali della città. Infine, grandi novità di quest’anno sono le due aree riservate agli appassionati di, l'accademia del fumetto, in cui le giovani matite possono condividere con il pubblico la loro opera e sottoporla al giudizio degli esperti, e un'in cui esporre le loro meraviglie.

“Marilyn Monroe: indagine non autorizzata” .Un terzo percorso espositivo, realizzato in collaborazione con il Cerchiogiallo, omaggia un altro anniversario importante: i 50 anni dalla morte di Marylin Monroe. La mostra, attraverso un inedito percorso a fumetti composto da tavole originali di maestri come Guido Crepax e Hugo Pratt, locandine cinematografiche, gadget e cimeli, propone un’indagine sul mistero che ancora oggi avvolge la scomparsa dell’attrice più sexy della storia del cinema

“Cinquant'anni vissuti Diabolikamente” . Quest’anno a Cartoomics il padrone di casa non poteva che essere Diabolik che, proprio durante la manifestazione, festeggia i suoi 50 anni. Per l'occasione la casa editrice Astorina mette a disposizione le chicche più preziose del suo caveau, esponendo tavole originali, disegni, documenti, gadget e video che ripercorrono la carriera del Re del Terrore. Inoltre sabato 17 è il Diabolik Day : un'intera giornata dedicata al compleanno del ladro più famoso di sempre, con interventi di Mario Gomboli, Alfredo Castelli, Giuseppe Palumbo, Silver, Andrea Carlo Cappi e di un nutrito stuolo di disegnatori e sceneggiatori storici e contemporanei della serie. Durante la giornata verrà anche proiettato il documentario “Le sorelle diabolike”, realizzato da Michele Bongiorno e dedicato alla carriera delle sorelle Giussani.

foto Ufficio stampa

“Erotica”. L’ormai tradizionale mostra quest'anno sarà dedicata alle splendide eroine del soft anni '70 come Zora la vampira, di cui pure si celebra il quarantennale a Cartoomics.

Infine, per tutti i tre giorni dell'evento, l'area Agorà e le due Sale Cinema sono animate da incontri e proiezioni cinematografiche, tra cui i corti di Betty Boop (proiettati per i suoi 80 anni). Tra i grandi ospiti che prenderanno parte alla manifestazione: il disegnatore di Diabolik Giuseppe Palumbo, l'autore del manifesto di Ludica Silver, Michele Serra, il disegnatore di Zora la Vampira Balzano Birago e i doppiatori della serie cult Yattaman Alfredo Castelli e Loris Cantarelli. Infine, ospite d’onore è il regista candidato all’Oscar per il miglior film d’animazione Jacques-Rémy Girerd, di cui vengono proiettati i film La Profezia delle Ranocchie e Mià e il Migù.

Informazioni utili

Orari: dalle 9.30 alle 19.30

Costo ingresso. Giornaliero: 12 euro (8 euro, con coupon sconto scaricabile dal sito), giornaliero ridotto: 6 euro (bambini dai 6 ai 12 anni e over 65), 20 euro biglietto cumulativo famiglia (papà, mamma, 2 figli sotto i 12 anni). Abbonamenti: 15 euro per 2 giorni, 20 euro per 3 giorni . Scuole: 4 euro. Il biglietto è valido anche per l'ingresso a Ludica Milano 2012, Hobby Show Milano Primavera 2012 e Weekend Donna Milano Primavera 2012.

Fieramilanocity è raggiungibile con la linea metropolitana rossa M1 (fermata Lotto-fieramilanocity) oppure con le linee metropolitane verde M2 e gialla M3, attraverso le relative fermate di interscambio. Da piazzale Lotto l'autobus 78 (direzione G.Govone) porta direttamente alla fiera.