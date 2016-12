A Parma per visitare "Mercanteinfiera"

Mercanteinfiera Primavera

I padiglioni 2/3/5 del Quartiere Fieristico di Parma (via delle Esposizioni 393) ospitano la XVIII edizione di, una tra le più importanti mostre internazionali di modernariato, antichità e collezionismo. Con oltre 1.000 espositori, rappresenta una grandissima occasione per scegliere tra i migliori pezzi d'antiquariato europeo, conoscere le tendenze del mercato, vivere importanti eventi collaterali come ArtistiInMostra e concedersi un piacevole soggiorno a Parma, la capitale della Food Valley. Siete curiosi di sbirciare tra gli stand ma non siete preparati in materia?Non vi preoccupate: durante la manifestazione è a disposizione dei visitatori un servizio chiamato “L’ Esperto”, che offre una consulenza totalmente gratuita nei vari settori dell’antiquariato. Le competenze ed i pareri degli specialisti riguardano principalmente l’autenticità, la corretta attribuzione di provenienza ed epoca, la tecnica esecutiva, l’individuazione degli interventi posteriori e il valore medio di mercato.