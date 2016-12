Golosaria si sposta nell'Astigiano

Cisterna d'Asti, dove il Castello rimane aperto venerdì, sabato e domenica, in concomitanza con l'apertura del Museo dedicato alle Arti e ai Mestieri di un tempo. (Orari di apertura: venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 marzo, dalle ore 15 alle 18.30. Le visite sono solo guidate a pagamento (informazioni su astello dei Conti Amico e il Museo 'L Ciar di Castell'Alfero. Nelle sale del castello, è allestita la mostra "Castell'Alfero, terra d'emigranti” e la Mostra "Quando Berta filava”. Usi e Costumi del '700 nelle bambole di Angela Fresia." La rassegna di cultura e gusto targata Papillon vive naturalmente anche nei castelli e nei paesi del Monferrato astigiano. Si parte dadove il Castello rimane aperto venerdì, sabato e domenica, in concomitanza con l'apertura del Museo dedicato alle Arti e ai Mestieri di un tempo. (Orari di apertura: venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 marzo, dalle ore 15 alle 18.30. Le visite sono solo guidate a pagamento (informazioni su www.museoartiemestieri.it ) Sabato pomeriggio e domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17.30 si animano anche il Co e il Museo 'L Ciar di Castell'Alfero. Nelle sale del castello, è allestita la mostra "Castell'Alfero, terra d'emigranti” e la Mostra "Quando Berta filava”. Usi e Costumi del '700 nelle bambole di Angela Fresia."

Negli stessi giorni a Montiglio Monferrato riapre GolosExpo, giunta alla terza edizione. Sabato, dalle ore 19 presso il centro fiere e manifestazioni MontExpo (via Monviso), itinerario gastronomico fra i piatti della cucina monferrina a cura delle Pro Loco e dei Circoli montigliesi; esposizioni e animazioni. Alle ore 21, teatro e memoria contadina: la Cioenda presenta "Mio nonno volava - Storia di un campagnino e di un Landini 45CV" scritto e diretto da Piero Cognasso con Aldo Cabodi e Piero Cognasso (ingresso gratuito). Molto ricco il programma di domenica. Tra gli avvenimenti principali segnaliamo: “Omaggio ai Marchesi di Montiglio”. Alle ore 10 apertura del mercatino dei prodotti tipici presso il MontExpo, mentre alle 12 prende il via “Il banchetto dei Marchesi” (manifestazione gastronomica di cucina monferrina) con degustazione a scelta dei piatti presentati dalle Pro Loco e Circoli montigliesi Montiglio propone la visita della la pieve romanica di San Lorenzo risalente al XII secolo (visite guidate gratuite ore 12/12.30 e 15/17.30), l'ala medioevale e la Cappella di S. Andrea del Castello di Montiglio; l'Archivio storico comunale in piazza Umberto I; la Chiesa di San Bartolomeo Apostolo. Info: www.montigliom.at.it.

Al Castello di Piea invece, sabato e domenica, dalle ore 15 alle 18.30, visite ai giardini che propongono più di 30.000 narcisi a inizio fioritura come anteprima della Mostra "Narciso Incantato". Per l'occasione è anche possibile visitare le sale del castello, che ospita una preziosa esposizione di porcellane. Biglietto d'ingresso: euro 7 comprendente sia la visita al Parco sia agli interni del castello. Info: www.castellodipiea.com

Nella giornata di domenica a Dusino San Michele alle ore 15, con ritrovo in piazza del Comune, inaugurazione della Casetta dell'Acqua, con passeggiata fra i giochi e distribuzione gratuita di bottiglia commemorativa. Alle ore 16 polenta in piazza accompagnata dalla Barbera d'Asti, mentre dalle 16,30 si svolgono dimostrazioni di ginnastica difensiva, intrattenimento con canti e danze popolari, animazione per bambini e mercato dei prodotti tipici e artigianali.

A Grana, domenica, in collaborazione con il comune di Casorzo si apre la festa dedicata al cacao e al cioccolato in tutte le loro declinazioni, con degustazioni e assaggi dalle 10 alle 16. Per l'occasione, a pranzo piatti tipici monferrini (fritto misto, bollito misto, agnolotti) a cura della Pro Loco. Durante la giornata si svolge poi la passeggiata tra Grana e Casorzo con incontro al "Bialbero" un gelso all'interno del quale è nato e vive rigoglioso un ciliegio. Info: www.comune.grana.at.it.

Il programma completo è disponibile sul sito Internet www.golosaria.it