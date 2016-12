A Roma per “Culinaria, Il gusto dell'identità”

“Ognuno è ciò che ricerca”

conferma ancora una volta la sua filosofia, strettamente legata alla qualità dei prodotti e della ristorazione. L'evento, in programma dal 10 al 12 marzo (dalle 11 alle 20.30) negli spazi Coldiretti di Campagna Amica (via San Teodoro, 74), propone numerosi congressi e approfondimenti sul tema delle eccellenze culinarie e al tempo stesso rappresenta un'occasione unica per vedere all’opera alcuni dei migliori chef italiani. Il tema di questa edizione è “Ognuno è ciò che ricerca”, tema tratto dal principio cardine a cui ogni ogni bravo chef dovrebbe ispirarsi nel pensare e ideare i suoi piatti: la ricerca del prodotto “giusto”. Durante la manifestazione ognuno dei 35 chef invitati, insieme al produttore che l'accompagna, spiegherà al pubblico come nasce un piatto e quanto importante sia il legame tra quel piatto e il prodotto utilizzato. Tutti gli eventi in programma, da quelli didattici alle dimostrazioni pratiche, si svolgeranno nelle due postazioni fisse, la Station 1 e la Station 2, e seguiranno il tema proposto. Inoltre nello spazio adibito alla kermesse ci sarà un teatro centrale, dove si terranno incontri e convegni, una zona bar posta nel booking store e un'area dedicata allo shopping dove sarà possibile acquistare, a prezzi speciali, i prodotti presentati nel corso della 3 giorni. Il prezzo d'ingresso è di 10 euro per una giornata e di 25 euro per tutte e tre le giornate. L'ingresso è gratuito per i bambini al di sotto dei 12 anni.