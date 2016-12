Torino, una settimana di Cioccolatò

IX edizione di Cioccolatò

La kermesse torinese torna ad addolcire l'intera città con i suoi molteplici eventi legati al mondo del cioccolato. Dal 2 all'11 marzo, in piazza Vittorio Veneto verranno allestiti numerosi stand, come quello del cioccolato Milka o quello di Caffarel - che per l'occasione presenterà la nuovissima crema calda di gianduia, il Caffarelin - che offriranno le loro prelibatezze. Ma anche incontri con esperti, per rispondere a ogni tipo di curiosità sul cioccolato, e tante iniziative ludico-didattiche per i più piccoli. Una curiosità: quest'anno, per trovare più facilmente la strada che conduce a, basterà seguire la mappa stradale che, nell’immagine simbolo di questa edizione, diventa insolito incarto del gianduiotto piemontese.