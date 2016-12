A Collodi riapre il Parco di Pinocchio

Un evento goloso

Dal 3 marzo al 15 aprile, 18 tavole dipinte dall'artista e designer Riccardo Fattori - dedicate al famoso burattino - sono esposte in una mostra dal titolo “Pinocchio incontra il cioccolato...”. I bellissimi disegni non avranno solo la funzione di illustrare visivamente la favola ma

anche di “vestire” le buonissime tavolette di cioccolato diche, per l'occasione, presenterà la linea di cioccolato di alta qualità per bambini realizzata dai mastri cioccolatai Riccardo e Massimiliano Lunardi. L'evento si presenta come un vero e proprio matrimonio di bontà e creatività tra le tavolette di cioccolato, con cui giocare e deliziare il palato, e le tavole disegnate che, - per l'occasione - sono diventate anche un divertente album da colorare per i bambini (posto all'interno del Pinocchio Box, il cofanetto regalo che verrà distribuito a tutti i bambini presenti). L'inaugurazione ufficiale del Parco e della mostra si terrà alle ore 11 all’interno dei locali del Museo di Pinocchio e si prolungherà fino a tardo pomeriggio. Durante la giornata grandi e piccini potranno partecipare al laboratorio del cioccolato animato dai cioccolatieri Riccardo e Massimiliano Lunardi che, come due bravi Geppetti, intaglieranno ceppi di squisito cioccolato. Un evento goloso