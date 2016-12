Golosaria nei castelli del Monferrato

torna per il sesto anno consecutivo. La rassegna, ideata dae dalpropone due weekend di degustazioni e di festa, con assaggi, arte, musica e spettacoli in programma

si anima anche in cantine, piazze, castelli di altri paesi del Monferrato, con degustazioni, visite guidate, e incontri. Tra questi Alfiano Natta, Camino, Gabiano, Giarole, Oviglio, San Giorgio Monferrato, Uviglie, Altavilla Monferrato, Cerrina Monferrato, Felizzano, Fubine, Mirabello Monferrato, Murisengo, Pontestura,Ponzano, Quattordio, Serralunga di Crea. Il programma completo della festa e delle iniziative si trova sul sito www.golosaria.it. Si possono effettuare visite guidate ai castelli di Gabiano, alla Canonica di Corteranzo a Murisengo che propone la cena della Quaresima sul tema “La verdura di stagione da agricoltura biologica, la fa da padrona” o al Castello Reale di Oviglio dove gli artigiani del gusto sposano i vini della cantina “'L Post dal Vin". Nel Castello di Uviglie a Rosignano Monferrato ci sono visite guidate e degustazioni in cantina. Sempre nella giornata di sabato a Villa Morneto a Vignale Monferrato si tiene alle ore 17.00 la presentazione in anteprima del romanzo di Cinzia Montagna “Nec ferro nec igne. Nel segno di Camilla” su Camilla Faà di Bruno, personaggio chiave del Seicento cui seguirà una degustazione di Grignolino del Monferrato Casalese. Lo stesso giorno, a Rosignano Monferrato si inaugura “A casa di Babette”, la locanda del sommelier Gionata Venesio con menu a tema “Monferrato e Champagne”.

Il punto nevralgico del primo weekend di Golosaria è il Castello di Casale Monferrato, qui si danno appuntamento i migliori artigiani del gusto provenienti da tutta Italia, ma sono oltre venti i paesi della zona coinvolti nell’iniziativa. La kermesse prende il via alle ore 11.00 di sabato 3 marzo in compagnia dei produttori di cose buone e con i vini dell’Enoteca Regionale del Monferrato che ha sede all’interno del castello. Nel corso della giornata si susseguono rievocazioni del 1600 e visite ai luoghi più belli della città e alle segrete del castello.

foto Ufficio stampa

Ma non finisce qui: i gruppi dei Club di Papillon provenienti da varie parti del nord Italia, guidano i “gruppi di cammino” nei paesi della zona secondo il progetto della mobilità dolce. E poi ancora alle Distillerie Mazzetti ad Altavilla Monferrato si tengono visite guidate alla Distilleria e visite alla mostra di tele scultoree “Emozioni… in Distilleria” dell’artista Stefania Dolce, mentre a Mirabello Monferrato alle ore 17.00 ha luogo la presentazione del libro “Canto per due stagioni” di Christian Isola. Dopo cena si tiene un incontro con gli autori del libro “Nel Monferrato alla ricerca della felicità” con musica dal vivo presso la Chiesa di San Michele.



La giornata di domenica 4 marzo si apre alle ore 10.00 al Castello di Casale con la rassegna di produttori di cose buone provenienti da tutta Italia, ma sono davvero molti i paesi in festa per una giornata intera. A partire dalle ore 10.30 a Camino, il castello dei Paleologi ospita visite animate per famiglie e bambini, mentre il paniere proveniente apposta della Valtellina propone assaggi di polenta coi vini del Monferrato. Alle ore 17 ha luogo il taglio della Torta di Ciapett De.Co. realizzata con le mele della Valtellina, in omaggio al gemellaggio di Golosaria; al Castello Reale di Oviglio continuano le proiezioni sui parchi del territorio, i banchi di assaggio con tipicità locali abbinate ai vini del “'L Post dal Vin” e alle ore 15.00 la presentazione del libro “Alessandria e il Monferrato” di Bruno Barba; a San Giorgio Monferrato apre le porte il più antico castello neogotico del Monferrato (X sec.) già dimora dei Gonzaga del 1629 con stanze a tema.



E per gli appassionati di tecnologia arriva Il Golosario Monferrato, la nuova app gratuita firmata da Paolo Massobrio, già online sull'App Store, e disponibile per iPhone, iPad e iPod Touch. Contiene oltre 1.200 segnalazioni tra ristoranti, trattorie, aziende agrituristiche, alberghi, b&b, cantine, negozi, produttori e luoghi da vedere per il turismo enogastronomico in Monferrato firmata dall' autore della GuidaCriticaGolosa e del Golosario.

Golosaria in Monferrato è organizzata con il patrocinio del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Città di Alessandria, Città di Casale Monferrato, e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, CCIAA Alessandria.



Per maggiori informazioni e per scaricare programma ed invito alla manifestazione: www.clubpapillon.it