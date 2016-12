3 marzo: Giornata Nazionale del B&B

foto Ufficio stampa

Anche quest'anno, dopo il successo delle prime edizioni, in moltissime città e luoghi d'Italia, sabato 3 marzo, si celebrerà la Giornata Nazionale del B&B. L'iniziativa, promossa da www.bed-and-breakfast.it (il più importante e diffuso portale turistico specializzato nell'ospitalità extra-alberghiera) vede coinvolti un numero elevatissimo di bed and breakfast italiani, pronti a concedere la notte del 3 marzo gratis a quanti vorranno trascorrere il weekend all'insegna dell'ospitalità familiare.

L'evento risponde perfettamente all'esigenza di limitare il costo del soggiorno per chi, anche in questo momento di crisi, non vuole rinunciare a viaggiare. Ed è anche un’occasione per conoscere meglio questa nuova e importante realtà che sta cambiando, diffusamente, l’aspetto dell’ospitalità in Italia. Non resta che scegliere il vostro B&B tra le diverse categorie proposte dal portale come charme e design, dimore storiche, centri storici, giardini e paesaggi, aree metropolitane e prenotare su www.bbday.it/.