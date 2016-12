Il salone delle vacanze 0-14 anni

Dal 16 al 18 marzo a ModenaFiere si svolgerà la nona edizione di Children's Tour, il Salone delle vacanze per i bambini da 0 a 14 anni. E’ l’unica manifestazione fieristica italiana specializzata nel turismo per i viaggiatori junior ed è una delle rare Fiere in cui i genitori è bene che siano accompagnati dai figli.

E’ un’ occasione per conoscere direttamente località turistiche, villaggi, alberghi, strutture ricettive, parchi tematici, camp sportivi, centri per le vacanze studio, fattorie didattiche e percorsi naturalistici che hanno dato vita a servizi ad hoc per il target 0-14. A partecipare sono tutti coloro che operano nel settore delle vacanze per i più piccoli compresi i siti web più conosciuti tra i quali Familygo.eu, Bimboinviaggio.com, vacanzeconbimbi.it, e quantomanca.com.

Non mancano proposte curiose e insolite, come quella targata LIPU, che organizza vacanze nella Scuola Estiva di Magia e di Stregoneria di Hogwarts, proprio quella di Harry Potter: in fiera conoscerete tutte le caratteristiche di questa particolarissima scuola che si trova a Saretto in Valle Maira, stupenda località alpina in provincia di Cuneo.

E mentre i genitori si informano, curiosano, valutano… i turisti junior possono provare in tutta sicurezza l'ebrezza dell'arrampicata o del ponte sospeso per sperimentare le vacanze a contatto con la natura, giocare con gli animali della fattoria, ma anche seguire laboratori didattici per mettere alla prova le proprie abilità manuali e sportive.I piccoli turisti sono una categoria in aumento, sia nel caso in cui siano in viaggio con la famiglia, sia che si spostino da soli, senza mamma e papà. Secondo l'Osservatorio Nazionale sul turismo giovanile, nel 2011 oltre il 76% delle famiglie italiane ha fatto almeno una vacanza di una settimana con figli minorenni, mentre l'Istat rileva che gli under 14 sono gli individui che viaggiano di più: ogni anno oltre il 60% dei bambini effettua almeno una vacanza.