Benessere: fine inverno in caldo relax

Dirigendosi verso l’Adriatico la prossima tappa del nostro viaggiatore è ain provincia di Forlì-Cesena, alle Terme Roseo ( www.termeroseo.it) . Qui l’elemento curativo e principe del relax è il fango: un amalgama di argilla e acqua termale che vien fatto maturare per tre anni. Oltre ad essere un ottimo antinfiammatorio, riesce a rilassare al punto di far scomparire i dolori e l’affaticamento che la routine comporta. La grotta sudatoria termale, poi, ha un'intensa azione tonificante e disintossicante su tutto l'organismo, così da aiutarci anche a riprendere la linea dopo gli stravizi invernali, depurando il nostro corpo anche dall’interno via via che si beve la ricca acqua della fonte termale.

Arrampicata sulle colline che guardano il mare da un lato e San Marino dall’altro, Bertinoro, definita a livello internazionale “il paese dell’ospitalità”, custodisce undici sorgenti di acque termali di sette tipologie differenti con caratteristiche uniche per la salute. Le terme della Fratta ( www.termedellafratta.it ) – questo il nome dello stabilimento – sono proprio nel cuore verde della Romagna, laddove i Romani in età imperiale realizzarono un grande pozzo, ancora oggi visitabile. Già la collocazione consente di godere di un ristoro senza pari: un po’ come moderni flaneur, potremo camminare nel parco secolare del Grand Hotel Terme della Fratta, tredici ettari di rigogliosa vegetazione delimitata dal corso del Rio Salso che fa da cornice alle antiche fonti, percorrere a piedi o in bicicletta le stradine che disegnano i crinali sulle dolci colline di questa zona, permetterci una vista panoramica mozzafiato che dona grande serenità. Tutto questo dopo aver goduto di trattamenti termali rigeneranti. Le tecniche praticate per il benessere in questo centro sono quelle della medicina Ayurvedica che, insieme all’acqua termale, impiega ingredienti naturali dalle speciali caratteristiche curative e dai significati simbolici determinanti per il raggiungimento dell’armonia psico-fisica. Sempre ispirati da questa filosofia le terme della Fratta riservano alla coppia particolari programmi come “In love fragole e champagne” (idromassaggio, esfoliazione e “love massage” di coppia a base di fragole e champagne) per permettere di condividere il piacere dell’abbandono e dimenticare per un po’ il trantran e l’obbligata separazione quotidiana.