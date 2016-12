Moneglia: uno dei borghi più belli d'Italia

In Liguria nella Riviera di Levante, nel golfo compreso tra Punta Moneglia e Punta Rospo, fra colli ricchi di pini, castagni e vigneti, sorge l'antico e tranquillo borgo marinaro di, perfetto per un piacevole finesettimana vista mare.

Moneglia: una piacevole sensazione di calma

Situata nel golfo del Tigullio, Moneglia rappresenta il modello ideale di borgo marinaro raccolto e tranquillo. E come ogni borgo marinaro ligure che si rispetti, si presenta agli occhi di chi lo visita con il tipico caruggio (stretto vicolo, in dialetto ligure) medioevale - via Vittorio Emanuele - che taglia in due il centro e dove è bello passeggiare alla scoperta di negozietti e caratteristiche case dalle facciate colorate.