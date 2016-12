Mantova tra giochi e fumetti

Una full immersion di tre giorni nel mondo del gioco e del fumetto: succede a "Mantova Comics & Games", in programma al Palabam dal 24 al 26 febbraio. La manifestazione, organizzata da Rockerduck inc. e dal Palamantova, raggiunge la settima edizione e raccoglie in riva al Mincio i grandi nomi e le firme emergenti dell'industria dei comics.

Previsti, tra gli altri, gli interventi di Cebulski della casa editrice americana Marvel comics, di Milo Manara e di Willwoosh, al secolo Guglielmo Scilla, astro nascente della cultura giovanile e "youtube celebrity" più famosa in Italia.

"E' una fiera in espansione, con 600 metri quadrati di area games e 600 Cosplayer iscritti - ha sottolineato Cristian Borghi, direttore artistico di Rocherduck nella conferenza stampa di presentazione -. Vi saranno presenze significative dei piu' grandi disegnatori italiani e internazionali e degli editor più importanti del mondo".

Sono in calendario moltissimi eventi dedicati all'arte sequenziale, dalle presentazioni di nuove uscite alle conferenze con autori ed editori. Oltre 300 metri quadrati sono dedicati agli appassionati di videogames con tutte le novità dell'anno, con tornei ufficiali e dimostrazioni. Il programma della manifestazione prevede anche un eventi dedicato al Fantasy e la presenza in fiera di alcuni degli autori più significativi del fantasy italiano, non solo a fumetti. Per gli appassionati di Cosplay arriva "Cosplay Next Level" con un programma ricco ed espressamente dedicato alla loro passione. Per chi si diverte a impersonare i personaggi di fumetti e cartoni ci sono spazi riservati per le foto e ampi spogliatoi.

Mantova Comics & Games 2012

Palabam,

Via Melchiorre Gioia, località Boccabusa (periferia nord di Mantova, nei pressi del Centro Commerciale La Favorita)

Orari: Venerdì 10.00 - 19.00

Sabato e Domenica 9.00 - 19.00

Ingresso: 8 euro