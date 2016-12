A Verona arrivano gli spazzacamini

Se ricordate il film "Mary Poppins" di Disney, saprete di certo che stringere la mano a unoporta fortuna: il problema è che nel Terzo Millennio non è facile incontrarne uno. Eppureospita,, uno spettacolo unico, offerto proprio dai colleghi del disneyano Bert: sui tetti, in divisa e armati dei ferri del mestiere, gli artigiani dell'Associazione nazionale fumisti e spazzacamini (Anfus) offrono una prova delle proprie abilità e competenze, con dimostrazioni di lavoro dal vivo, come circensi che giocano tra fuoco e altezze.

I padiglioni della Fiera di Verona ospitano infatti l'ultima tappa del tour "Aspettando progetto fuoco 2012" e la prima di "Aspettando progetto fuoco 2014": si tratta di un tour biennale di formazione e informazione tecnica e dell'unico Salone in Europa dedicato agli impianti, ai prodotti e alle attrezzature per la combustione a legna, il più importante a livello mondiale per stufe e camini. Sono previsti, nei padiglioni del quartiere fieristico veronese, circa 80mila spettatori, pronti a godersi il calore dell'evento e degli oltre 200 impianti di riscaldamento e di cottura, alimentati a legna e pellet, accesi contemporaneamente da spazzacamini e fumisti provenienti da tutta Italia, accorsi con i loro furgoni, colorati e insoliti.

Gli spazzacamini Anfus sono in procinto di esibirsi, mostrando tutta la loro abilità sui tetti di dimensioni reali ricostruiti nello spazio espositivo dell'Associazione nazionale fumisti e spazzacamini. Nel cuore dell'area esterna del comprensorio fieristico sono allestite le "palestre" verticali e orizzontali con piattaforme aeree, auto sollevanti e a colonna, ponteggio per i camini e tetto con linee vita; il luogo ideale per i tecnici fumisti addetti alla costruzione e all'installazione, e per i maestri spazzacamini esperti nella manutenzione e controllo.

L'evento è anche occasione per fornire informazioni a operatori del settore e formare i cittadini sull'importanza della corretta e responsabile installazione e manutenzione degli apparecchi di riscaldamento e sull'utilizzo sostenibile delle fonti energetiche.

Tra le curiosità presentate in Fiera segnaliamo: dalla Francia il “caminetto che si muove”, unico al mondo, che si può trasferire da una stanza all’altra purché i pavimenti siano dotati di un sistema di aspirazione fumi; dall’Austria la stufa più silenziosa del mondo, con motoriduttore che gira in continuo, sempre dall’Austria la prima caldaia murale a pellet, Dall’Italia, in particolare da Conegliano, una stufa da incasso a variazione cromatica con il telecomando che cambia colori, gradazioni, intensità e crea effetti flash e stroboscopici; sempre da Conegliano la stufa più sottile del mondo, profonda solo 25 cm.

Tutte le informazioni sono sul sito Internet www.progettofuoco.com

