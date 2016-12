Un weekend dedicato a Sua Maestà il gatto

Venerdì 17 febbraio si celebra la. La festa, giunta alla 22° edizione, può essere un'occasione per un week end all'insegna dei felini. Da Roma a Milano, da Vado Ligure a San Vero Milis (nell'Oristanese), le iniziative non mancano: mostre, manifestazioni e raccolta di cibo e fondi per i gattili, le colonie feline e gli animali in difficoltà, ma anche per visitare città che non si conoscono.

La Giornata nazionale del Gatto è stata istituita nel 1990 non a caso il 17 febbraio: il numero 17 che ricorda superstizioni popolari legate spesso al gatto e il mese di febbraio che comincia con il segno zodiacale dell'Acquario, i cui nativi, secondo le teorie degli astrologi, hanno un carattere molto simile a quello dei felini. In Italia i gatti domestici sono più di 8 milioni. Ma anche chi non ha un amico in casa da festeggiare può partecipare alle varie iniziative organizzate sul territorio nazionale.



A Milano appuntamento con la rassegna "Tutti matti per i gatti" alla libreria Mursia (via Galvani, 24 - Milano; www.mursia.com), che per quest’anno sarà dedicata al rapporto tra uomini e donne famosi e i loro gatti. Ogni giorno alle 18, verrà sviluppato un aspetto diverso: Il gatto è messaggio: la comunicazione felina, il potere dei gatti, gatti rossi e gatti neri, i gatti di potere. Contemporaneamente, si terrà la mostra "Un micio dalle sette vite" di Franco Bruna. Saranno 15 opere nelle quali l’acquafortista e illustratore torinese ha espresso la sua creatività nel rapporto gatti e personaggi famosi e dove il protagonista è un gatto dalle sette vite che si trasforma a seconda dell’intellettuale, scrittore o artista al quale si accompagna: dai gatti tigrotti di Salgari al gatto moschettiere di Dumas; dal gatto pantera di Hemingway a quello pirata di Stevenson; dallo stregatto di Alice al gatto alpino di Quintino Sella; dal gatto marinaro di Susanna Agnelli a quello belle epoque di Gozzano fino al gatto sornione che gioca a scopa con Mario Soldati in un’osteria delle Langhe. Seguirà alle 18 un incontro dal titolo "Le leggi dei gatti" per discutere sugli aspetti giuridici, assistenziali e normativi che riguardano gli amici a quattro zampe. Nella Libreria Mursia sarà organizzata una raccolta benefica di cibo per i mici randagi di Mondo Gatto, l’associazione che collabora alla rassegna. Inoltre, si potranno consegnare in libreria le foto del proprio gatto per la pubblicazione sull’edizione 2013 del calendario e dell’agenda "I giorni dei gatti".



Sempre a Milano "Gattoni animati" presenta 44 personaggi a quattro zampe, ricordo della celebre canzone vincitrice dello "Zecchino d’Oro", protagonisti di film d’animazione e celebri serie di cartoni animati. Da Felix (classe 1919) al Gatto con gli Stivali (del 2011), passando per Garfield a Silvestro, Tom (sempre a caccia del topolino Jerry), gli Aristogatti e il Supertelegattone, con manifesti cinematografici, video, disegni originali, albi e figurine. Non saranno tralasciati neppure i giapponesi: Torakiki e Micia, Hello Kitty, Giuliano, Doraemon e Meowth (in versione Pokémon). Mentre un filmato realizzato con il contributo della Fondazione Cineteca Italiana riunirà le pubblicità di Carosello con protagonisti i gatti. Uno spazio d'onore sarà dedicato al disegnatore inglese Simon Tofield, autore e creatore del fenomeno Simon’s Cat, il micino che sta spopolando in rete, che sarà presente venerdì 17 febbraio 2012, alle 18. Per chi sorride alla superstizione poi c'è la mostra "Volevo un gatto nero", dedicata ai mici più misteriosi. I visitatori potranno inoltre partecipare alla raccolta fondi per sostenere le attività dell’associazione Mondo Gatto. ("Gattoni animati", fino al 4 marzo. Allo Wow Spazio Fumetto in collaborazione con Atelier Gluck Arte. Orari: mart.-ven. 15-19; sab. e dom. 15-20. V.le Campania 12. Tel. 02.49.52.47.44. Euro 5/3. www.museowow.it).

(Associazione Zampa Amica Liberi Ecologisti Animalisti) apre le porte del Gattile domenica 19 Febbraio dalle 15:30. La speranza è un "colpo di fulmine" tra qualcuno dei tanti visitatori e i felini ospiti, con il lieto fine dell'adozione.Sempre asi svolgerà il concertoi cui proventi andranno alla Colonia Felina della Piramide. L'appuntamento è per il 17 Febbraio alle 19:00 alla Bibliothè Bhaktivedanta in via Celsa., saranno tante le iniziative della libreria Giannino Stoppani, che dedica la giornata all'etologo e "gattaro" Giorgio Celli, recentemente scomparso. Alle 17.30 ci sarà un incontro con l’illustratore Davide Calì per parlare del Dizionario bilingue Bambino/ Gatto Gatto/Bambino di Roberto Marchesini (Edizioni Sonda, euro 12,90).l’appuntamento è per sabato 18 febbraio alle 17:30 al Palazzo Broletto per celebrare non solo i gatti domestici, ma anche tutti quelli appartenenti alle tantissime colonie feline presenti in tutt'Italia. Protagonisti della manifestazione non saranno solo i mici, ma tutti i volontari e i "gattari" che si occupano della sopravvivenza di questi bellissimi animali.assume un sapore particolare. In questa piccola località sarda vive l'unica colonia felina marina del mondo. Tra le iniziative che vanno dal 17 al 19 febbraio è compreso il Concorso Fotografico a tema "Il Gatto", che vedrà premiata nella serata di domenica la foto migliore tra le 11 finaliste (su 35 foto provenienti da tutta Italia. amicisupallosu@libero.it