I migliori appuntamenti musicali

VENERDI 17 FEBBRAIO

Nord Italia

A Grugliasco (To) , al Teatro le Serre (via Tiziano Lanza, 31 - ore 21) si esibiscono i Misfits e all'Hiroshima Mon Amour (via Bossoli, 83 - ore 22) di Torino suonano i 99 Posse. Gué Pequeno e Fedez Ethori E Rocce salgono sul palco del Live Club (via Mazzini, 58 - ore

23) di Trezzo sull'Adda (Mi). A Milano, ai Magazzini Generali (via Pietrasanta, 14 - ore 21), sono in scena I Cani, mentre all' Interzona (via Santa Teresa, 16 - ore 22.30) di Verona sono in concerto i Calibro 35. Per gli amanti del jazz, il trombettista Fabrizio Bosso suona insieme al gruppo al Dario Carnovale Trio all'Auditorium San Nicolo' (Calle San Nicolò 21.15) di Chioggia (Ve), mentre il Roberto Gatto Quintet è in concerto al Teatro Giardino (via Roma, 68 - ore 21.15) di San Giorgio delle Pertiche (Pd). Sul palco del New Age Club (via Tintoretto, 14 - ore 22) di Roncade (Tv) tornano, a 7 anni dal loro scioglimento, gli Shandon. Daniele Silvestri si esibisce al Circolo Arci Fuoriorario (via Don Minzoni, 96/b - ore 21.30) di Taneto di Gattatico (Re) e al Vox Club (viale Vittorio Veneto, 13 - ore 21) di Nonantola (Mo) torna a esibirsi dal vivo il cantautore e musicista newyorchese Gavin Degraw.

Centro Italia

Sul palco del Teatro Rossini (via Buozzi,1 - ore 21.30) di Civitanova Marche prosegue il suo tour Raphael Gualazzi. Al Crossroads Live Club (via Braccianese, 771 ore 22) di Roma canta Povia, mentre al Palaroma (via Settimo Torinese, ore 21) di Montesilvano (Pe) è in concerto il rapper italiano Entics. Voglia di musical? Al Palarossini (via Cameranense, ore 21.15) di Ancona è in programmazione I Promessi Sposi mentre il Teatro Ventidio Basso (via del Teatro,4 – ore 21.30) di Ascoli Piceno ospita Pirates con la partecipazione di Luisa Corna.

Sud Italia

A Marcianise (Ce) al Centro Commerciale Campania (S.S. Sannitica 87 , ore 21) si esibisce Bugo.

SABATO 18 FEBBRAIO

Nord Italia

Al C.S. Pinelli (via Fossato di Cicala, 22 – ore 22.30) di Genova si esibiscono i Vallanzaska e all'Hiroshima Mon Amour di Torino seconda data del week end per i 99 Posse. Elio E Le Storie Tese cantano sul palco del Teatro Creberg (via Pizzo della Presolana, ore 21) di Bergamo. A Padova doppio appuntamento con la musica italiana: Lorenzo Jovanotti si esibisce sul palco dell'Arena Spettacoli Padova Fiere - pad. 7 (via Venezia, ore 21.30) e Ivano Fossati canta al Gran Teatro Geox (corso Australia, ore 21). Daniele Silvestri sale sul palco del Vidia Rock Club (via Nazionale San Vittore, 1130 - ore 21.30) di Cesena mentre al Velvet Club (via Santa Aquilina, 21 – ore 22.30) di Rimini suonano I Cani. Musical mania: al Teatro Civico ( piazza Mentana, 1 – ore 21) di La Spezia le atmosfere incantate di Peter Pan, al Teatro Nazionale (piazza Piemonte, 12 - ore 15.30 e 20.30) di Milano continuano le repliche di Sister Act. A Busseto (Pr), al Teatro Verdi (piazza Giuseppe Verdi, 10 – ore 21), Anna Mazzamauro è in scena con lo spettacolo Brava.

Centro Italia

Al Palalivorno ( via Veterani Dello Sport, 8 - ore 21 ) di Livorno è di scena il musical Giulietta e Romeo Live 3D. Almamegretta E Raiz si esibiscono al Viper Theatre (via Pistoiese, 319 - ore 21.30) di Firenze mentre il Teatro Ventidio Basso (via del Teatro,4 - ore 21) di Ascoli Piceno ospita una nuova tappa del tour di Raphael Gualazzi. Il rapper Entics si esibisce al Mamamia (via Mattei, 32 – ore 22.30) di Senigallia. A Orvieto al Teatro Mancinelli (corso Cavour, 122 - ore 21) è di scena il musical Stanno suonando la nostra canzone mentre a Perugia gli Shandon suonano all'Afterlife (via della Gomma, 28 - ore 23). Ad Ancona al Palarossini (via Cameranense, ore 21.15) prosegue il musical I Promessi Sposi mentre al Level Music Bar (via del commercio, 6 - ore) suonano i Diaframma.

Sud Italia

Caparezza è al Palacatania ( corso Indipendenza, ore 21) di Catania mentre a Ragusa al Teatro Duemila (viale Sicilia, 21 – ore 21) è di scena lo spettacolo teatrale “Mamma Ce N'e' Due Sole”.

DOMENICA 19 FEBBRAIO

Nord Italia

Il Teatro Civico (piazza Mentana, 1 – ore 21) di La Spezia ospita il musical Peter Pan, al Teatro Donizetti di Bergamo, (piazza Camillo Benso Conte di Cavour, 14 - ore 15.30) è in scena Can Can, a Milano, al Teatro Franco Parenti (via Pier Lombardo, 14 - ore 16) è in programma Le meravigliose Wonderette, al Teatro Nazionale (piazza Piemonte, 12 – ore 15.30 e 20.30) continua Sister Act e al Teatro Ciak (via Procaccini, 4 - ore 15.30) prosegue l'irresistibile Priscilla La Regina Del Deserto. Pinocchio Burattino Senza Fili anima il Gran Teatro Geox (corso Australia, ore 18) di Padova e a Imola (Bo), al Teatro Erbe Stignani (via Giuseppe Verdi,ore 21 ), è tempo di Tre cuori in affitto. A Budrio (Bo) il Teatro Consorziale ospita Anna Mazzamauro e il suo Brava, mentre al Teatro Nuovo Giovanni (via Trento, 3 - ore 21) di Udine si esibisce Ivano Fossati.

Centro Italia

A Prato, al Politeama Pratese, (via Giuseppe Garibaldi, 33 - ore 21) è in scena il musical Il Vizietto. Il Palarossini (via Cameranense , ore 17) di Ancona ospita I Promessi Sposi e ad Ascoli Piceno, al Teatro Ventidio Basso (via del Teatro,4 - ore 16), si canta con La Sirenetta. A Roma, il Teatro Brancaccio (via Merulana, 244 ore 20.45) porta sul palco Mamma mia, al Teatro Sistina c'è La Fattoria degli Animali e al Teatro Golden musical con tanto di free bar per Golden Evil Bar.

Sud Italia

A Modugno di Bari il Demodé Club ( via dei Cedri, 14 - ore 20 ) ospiterà il concerto dei Misfits.